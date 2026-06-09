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秘魯總統大選陷入膠著！左派候選人微幅領先 最終勝負仍難料

秘魯總統大選進入開票最後階段，左派候選人 Roberto Sanchez 與保守派的 Keiko Fujimori 票數極度接近。目前 Sanchez 以不到 0.3 個百分點的微弱優勢暫時領先，由於海外選票與偏遠地區票數仍在統計中，最終結果預計要到 7 月才能揭曉。

根據秘魯國家選舉程序辦公室（ONPE）最新數據，在已開出的 96.27% 選票中，左派候選人 Roberto Sanchez 以 50.12% 的得票率，領先保守派對手 Keiko Fujimori 的 49.88%。雙方差距僅約 4 萬票，選情陷入高度膠著，市場情緒也隨之劇烈波動。

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這場選舉呈現明顯的城鄉與階級對立。Roberto Sanchez 主張修改憲法、徵收暴利稅並改革礦業特許權，獲得廣大農村選民支持；而 Keiko Fujimori 則承諾延續其父親、前總統 Alberto Fujimori 的強硬治安政策。儘管 Fujimori 在早期開票與海外選票中表現強勁，但隨著農村地區選票陸續開出，Sanchez 重新奪回領先地位。

受選情拉鋸影響，秘魯金融市場週二出現反彈，主板指數收盤上漲 3.7%，當地貨幣索爾（Sol）對美元也升值 1.22%。分析指出，市場先前因擔憂 Sanchez 的激進改革政策而出現拋售潮，如今隨著 Fujimori 票數追近，投資者信心有所回升。

目前仍有約 1.67% 的爭議選票待審核，多數來自 Fujimori 支持度較高的利馬（Lima）都會區。民調機構 Ipsos 指出，雖然剩餘農村選票有利於 Sanchez，但海外選票則對 Fujimori 較具優勢，最終結果仍有翻盤可能。兩位候選人均呼籲支持者保持耐心，等待百分之百開票完成。

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本文由AI協作，經編輯審核後發布