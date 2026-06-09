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秘魯選務主管機關表示，由於總統大選選情極度緊繃，最終計票結果可能需要兩週甚至到月底才能揭曉。目前左派候選人 Roberto Sanchez 僅以微弱差距領先保守派的 Keiko Fujimori，讓急於終結政治動盪的選民陷入漫長等待。

秘魯選務局長 Bernardo Pachas 週二向法新社（AFP）透露，週日舉行的總統大選計票工作進度緩慢，可能需要兩週到月底才能確定最終贏家。目前已開出的 1800 萬張選票中，左派候選人 Roberto Sanchez 僅領先保守派對手 Keiko Fujimori 約 2 萬票，雙方差距極小，選情依舊難分軒輊。

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這場選舉被視為秘魯終結多年政治亂象的關鍵。過去十年內，秘魯已更換了九位總統，多名國家元首因案入獄、被罷免或遭彈劾。然而，目前的計票結果顯示，這個安地斯山脈國家仍處於嚴重分裂狀態，人口稠密的沿海地區與偏遠農村、原住民居住的南部地區，在政治立場上存在巨大鴻溝。

51 歲的 Keiko Fujimori 主打嚴厲打擊犯罪，希望能延續近期玻利維亞、智利與厄瓜多等南美國家的右翼浪潮。而 57 歲的前心理學家 Roberto Sanchez 則在選戰後期異軍突起，他已修正早期的激進改革主張，並表示希望能與美國總統川普（Donald Trump）維持相互尊重的關係。由於首輪投票計票曾耗時超過一個月，外界預期這次決選的最終結果仍需耐心等待。

原文出處：秘魯總統大選陷入膠著！計票恐耗時兩週，左派領袖暫時領先

本文由AI協作，經編輯審核後發布