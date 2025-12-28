秘魯耶誕奇蹟 連體女嬰成功分離
最好的耶誕禮物，也是耶誕奇蹟，南美洲國家、秘魯，完成一項高難度手術，一對脊椎相連出生的連體雙胞胎女嬰，順利分割成功，讓她們能夠展開各自獨立的人生，也為當地兒科醫學，寫下里程碑。
兩個小寶寶分別睡在兩張床上，平凡的畫面，卻是生命的奇蹟。San Borja醫院總院長岡薩雷斯：「她們出生時是連體雙胞胎，器官也受影響，感謝我們的跨科團隊，超過16名醫師 護理師和醫技師，我們才能見證這耶誕奇蹟。」
這對連體雙胞胎在10月5號早產出生，兩人因脊椎相連、共用神經結構，情況十分危急，秘魯國家兒童健康研究所的醫療團隊，迅速研擬手術方案，12月18號進行超過3小時的手術，成功將兩名嬰兒分開，手術費用由祕魯全民健保負擔。雙胞胎的父親帕拉西奧斯：「我一直希望她們可以分開，而不是只能躺在一起，手術後她們不再哭鬧 情緒變穩定了，這一切都要感謝醫療團隊。」
在嬰兒早產的情況下，醫療團隊仍完成高難度的分離手術，為這對小姊妹帶來嶄新的人生起點。
