秘魯薩滿才預言：川普將除掉馬杜洛！5天後竟成真…細節曝

國際中心／周希雯報導

美國總統川普（Donald Trump）在台灣時間3日下令對委內瑞拉發動空襲，並成功逮捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其夫人，將以毒品、槍械等罪名起訴。無獨有偶，一群來自南美洲秘魯的薩滿巫師才預言，長期執政的馬杜洛2026年將下台，而且是被川普除掉，沒想到5天後竟成真，如今更被遣送美國接受審判，驚人巧合引發國際關注。

綜合《路透社》等外媒報導，來自南美洲秘魯的薩滿巫師，每年年底都會進行儀式，透過「能量淨化、未來透視」預測來年的世界局勢。就在5天前的2025年12月29日，這群巫師給出了大膽的預測，包括委內瑞拉政局將出現大變動，而且與美國爆發衝突，「我們祈求馬杜洛下台，希望美國總統川普能夠除掉他，我們預見到明年這將會發生…」不過巫師們預測，「我們認為馬杜洛必敗無疑，他將逃離委內瑞拉，不會被抓獲」，這點則與現況不符。

薩滿巫師去年底預言，川普和馬杜洛將爆發衝突、但馬杜洛落敗。（圖／美聯社提供）

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Gen. Dan Caine），事後在記者會公開細節，透露川普早在數月前便授權中情局（CIA）祕密蒐集情報，掌握馬杜洛的活動範圍、生活習慣等，並於12月初完成所有部署並進入待命狀態，原定耶誕節就要動手、但因天候不佳延後到3日。在美軍展開行動當下，川普與高級官員全程觀看實況， 事後更將其形容為「就像在看電視節目一樣」，大讚美軍「世界上沒有其他國家能夠完成這樣的行動…如果你親眼目睹了當時的暴力程度和速度，你會感到震驚。」

馬杜洛被逮捕時，川普（中）全程監看。（圖／美聯社提供）

馬杜洛（中）被逮捕時，川普全程監看。（圖／翻攝「Rapid Response 47」X、「realDonaldTrump」Truth）

據《美聯社》報導，馬杜洛和夫人當時在睡夢中，被美軍突襲並逮捕，當時一度想逃入總統府內的鋼鐵密室、但最終未能成功；如今夫妻倆已被送往位於布魯克林的大都會拘留中心，預計5日首次在紐約市出庭。美國司法部指出，馬杜洛涉及罪名包括毒品恐怖主義陰謀罪、可卡因走私陰謀罪、非法持有機關槍和爆炸裝置罪，「他們很快就會在美國本土的法庭上，接受美國司法的嚴厲審判」。

《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

原文出處：秘魯薩滿才預言：川普將除掉馬杜洛！5天後「2點精準命中」超毛細節曝光

