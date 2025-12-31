秘魯薩滿預言2026曝光！川普重病、這國總統垮台
國際中心／李筱舲報導
秘魯利馬海灘於本月29日舉行了一年一度的新年預言儀式，一群薩滿（shaman）對2026年國際情勢做出震撼預測。這群身穿安第斯山脈傳統服飾的薩滿，在飲用致幻藥水並進行神祕祭儀後宣告，美國總統川普將面臨突發性的「重病威脅」，更預言出「這個國家」長期執政的總統將會垮台。儘管地緣政治陰影籠罩，薩滿們仍透過儀式祈求各國領袖能以人類福祉為重，引領世界走向和平。
根據《路透社》與《美聯社》報導，這場延續數百年的儀式在利馬南部的拉埃拉杜拉海灘（La Herradura beach）舉行。薩滿們手持普丁、習近平與澤倫斯基等各國領袖海報，透過舞劍、焚香及腳踏肖像等行為進行「能量淨化」與未來透視。薩滿加西亞（Juan de Dios Garcia）明確指出，美國應做好心理準備，因為他預見川普將因健康問題而「重病倒下」。同時，他也利用祖傳植物的力量看見，秘魯前總統之女藤森惠子將在2026年大選中終結三連敗，成功登上總統寶座。
針對區域衝突，薩滿安娜瑪麗亞西蒙（Ana María Simeón）預言長期執政的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）會被美國總統川普革職，在明年垮台。這群薩滿的預言紀錄長期以來「好壞參半」，雖然曾錯誤預測以色列與加薩將爆發核戰，但他們在2023年底預言秘魯前總統藤森謙將於一年內過世，而藤森謙也真的在隔年9月因癌症病逝。面對未知的2026年，這群薩滿最後在太平洋畔演奏祖傳樂器，祈求中東和平與俄烏戰爭終結。他們強調，這類祈禱旨在鼓勵領導人們做出正確的決定。
《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
原文出處：秘魯薩滿預言「2026國際局勢」曝光！川普恐生重病、「這國」總統將垮台
