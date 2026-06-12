秘魯警察不講武德！扮世界盃吉祥物突擊毒販

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▲世界盃2026（FIFA World Cup 2026）正式開踢，秘魯警察腦筋動超快，扮成世界盃吉祥物讓毒販降低戒心，成功突擊破門逮人。（合成圖／翻攝自影片）

[NOWNEWS今日新聞] 世界盃2026（FIFA World Cup 2026）正式開踢，秘魯警察腦筋動超快，扮成世界盃吉祥物讓毒販降低戒心，進而成功突擊破門逮人。

綜合外媒報導，秘魯警員看準全球瘋世足，得知嫌疑人毒販是位超死忠的重度足球迷後，特意喬裝成世界盃吉祥物，伺機接近嫌疑毒販寓所，然後立即展開突擊，撞破大門後衝上樓逮人，順利將涉嫌販毒的疑犯拘捕到案。

秘魯內政部也在社群網路上分享相關影片，直呼這是「打擊犯罪的戰術勝利！」並透露警方在嫌疑毒販家中起獲了槍支彈藥，還有大麻以及其他毒品，並稱嫌犯一直在家中進行毒品交易。

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秘魯綠色中隊以喬裝出名

秘魯警方「綠色中隊」之前就多次喬裝成知名動漫或卡通人物來執行任務，雷神、蜘蛛人、卡拉巴哈水豚君、死侍、金剛狼都是他們曾經扮演過的角色。

警方表示，裝扮成人們熟知和喜愛的角色後，往往能夠讓毒販降低戒心，進而順利靠近，這次喬裝成世界盃吉祥物其實也是同樣道理。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

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