秘魯馬丘比丘火車對撞釀1死 40人傷含美中日遊客

秘魯兩列馬丘比丘觀光火車30日發生正面迎撞事故 （圖／達志影像路透社）

秘魯觀光鐵路發生嚴重對撞事故，造成1名司機死亡，至少40名乘客受傷，其中約半數傷勢嚴重，包括多名外籍遊客。事故發生於當地時間30日中午，兩列前往馬丘比丘的觀光列車在單線鐵道上正面相撞。另一起事件則發生在義大利靠近瑞士的滑雪勝地馬庫尼亞加，一輛纜車因機械故障撞上山頂站護欄，導致4人受傷，約百人受困，當局已派直升機救援。

這起秘魯鐵路事故中，救難人員使用臂力或擔架將傷患一一抬出，送上救護車。許多受傷乘客則透過列車門和窗戶自行脫逃。受傷的乘客中包含美國公民、4名中國遊客以及2名日本人。庫斯科區域警長Julio Cesar Becerra表示，調查仍在進行中，將派遣專業警力調查這起事故的起因和責任劃分。

根據路透社報導，此次事故發生在印加鐵路公司和秘魯鐵路公司營運的火車之間，地點位於「奧揚泰坦博」到馬丘比丘的單線鐵道上。官方表示大約20人傷勢嚴重。馬丘比丘作為秘魯最熱門的旅遊景點，每年吸引超過百萬名遊客前往參觀，而這次事故的具體原因目前尚不清楚。

在義大利馬庫尼亞加的事件中，一輛纜車在海拔2800公尺的高山上進站時，因機械故障未能減速，直接撞上山頂站的護欄。這起事故造成4人受傷，還有約100人受困在高處。當地救援部門緊急派出直升機，將受困人員一一接下山，確保所有遊客的安全。

