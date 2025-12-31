秘魯11位薩滿預言2026！川普恐生重病 「這糾紛」引爆第3次世界大戰

多位薩滿指出，川普可能會生重病。圖／翻攝自川普臉書

秘魯各地的11名薩滿（精神領袖）近日齊聚首都利馬，在米拉弗洛雷斯區（Miraflores）面向太平洋的一處海灘懸崖上舉行年度儀式，透過傳統占卜與致幻植物，預測2026年的全球與地區局勢。其中多位薩滿指出，川普可能會生重病，而委內瑞拉總統馬杜洛可能在2026年下台，並警告美國與委內瑞拉之間的緊張關係，恐引發嚴重的國際衝突。

根據外媒報導，洛雷托大區（Loreto Department）的薩滿克萊奧菲・塞達諾（Cleofé Sedano）表示，他與同伴在儀式中「看見」馬杜洛與美國總統川普之間將出現「非常嚴重的問題」，甚至不排除引發第三次世界大戰的可能性。他聲稱，美國最終將在這場衝突中占上風，並預測「2026年馬杜洛將下台」。

薩滿們指出，他們透過死藤水（Ayahuasca）與聖佩德羅仙人掌（San Pedro cactus）等致幻植物進行靈視，預見多名全球領導人的命運。塞達諾同時預測，世界各地將發生「非常強烈的地震」，但秘魯在明年4月舉行的總統與國會選舉期間，整體局勢將維持平靜。

來自安卡什地區（Áncash region）、被稱為「安第斯山脈薩滿」的費利克斯・羅爾丹・梅希亞（Félix Roldan Mejía）則表示，儘管中國與俄羅斯可能向委內瑞拉提供支持，但「最終的贏家仍將是美國」。他認為，美國「無論如何都會介入委內瑞拉」，並將此視為解決該國政治與人道危機的手段之一，同時也指出，美方介入背後恐涉及對委內瑞拉石油資源的野心。

羅爾丹警告，這場潛在的干預行動不僅會對委內瑞拉造成災難性影響，也可能對整個南美洲乃至全球帶來重大衝擊。他補充指出，由於與川普之間的衝突，委內瑞拉未來仍將深陷經濟困境。

此外，薩滿賈西亞（Juan de Dios Garcia）也預言，「美國需要做好準備，川普可能會生重病。」薩滿們也聲稱，川普本人「非常焦慮」，因此在儀式中為其進行「淨化」，希望他能與其他世界領導人共同思考人類福祉，避免衝突升高。

每逢年末，秘魯利馬及其他城市都會舉行大量由薩滿與算命師主持的祈福儀式，祈求來年避邪、招財、健康與愛情。不過部分儀式涉及動物祭祀，引發爭議。秘魯國家森林與野生動物管理局（Serfor）本週警告，在與祈求好運相關的2319起案件中，發現犰狳、青蛙與爬行動物等野生動物遭非法使用。

另一方面，川普近期聲稱，美國已摧毀委內瑞拉一處毒品製造設施。若此說法屬實，將是美國首次在委內瑞拉境內進行地面軍事行動，進一步加劇區域緊張局勢。



