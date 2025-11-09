租不如買？房租連十漲管理費飆5.5％ 租屋族：快撐不住

主計處最新調查顯示，10月（房租指數）年增率達2.14%。（示意圖／東森新聞）



主計處最新調查顯示，10月（房租指數）年增率達2.14%，住宅維修費年增1.08%，另外水電燃氣費則是3.76%，整體租屋成本呈現緩趨勢，也再次掀起要買房還是租房的討論！

打開冷氣開燈，各式在家的電子設備一啟動，分分秒秒都在算錢，不只電費，漲房租成本也不斷調高，讓民眾凍未條。

根據統計資訊網資料，居住類物價指數年增率變化，10月房租指數109.5再度寫下歷史新高，房租指數年增率2.14%，年增率相較上半年已經有略為減緩的表現，不過家庭管理費用仍持續增加，年增率高達5.57%，與社區人事成本、保養維護等費用增加，導致管理費調漲有關係，水電燃氣費用年增3.76%。

現在外租成本持續上漲，到底是要租屋還是買屋，哪個比較划算，再次掀起話題討論。

