租借「韓國歐巴」涉嫌性剝削、詐騙！巴西網站販售約會服務 韓大使館介入調查

《朝鮮日報》報導，巴西近期出現一個以韓流女粉為目標、涉嫌性剝削的網站「Kdramadate」，販售號稱「韓劇男友體驗」的付費服務。韓國駐聖保羅總領事館已與當地執法單位合作追查。巴西韓國協會會長金布魯諾（Bruno Kim）也向巴西新聞網《Veja》表達憂心，強調當地韓國社群一直努力以嚴肅、尊重的態度推廣韓國文化，對此類濫用行為深感關切。

巴西近期出現一個以韓流女粉為目標、涉嫌性剝削的網站「Kdramadate」，販售號稱「韓劇男友體驗」的付費服務。（圖／kdramadate臉書）

《Veja》指出，這類服務將韓劇中溫柔克制的男性角色商業化，強化刻板印象，甚至有物化韓國男性之嫌。研究韓國流行文化的馬祖兒博士（Daniela Mazur）表示，與種族相關的迷戀令人擔憂，因為它抹去個體特質，僅以「族群」定義對象，是一種問題性的文化消費。

韓國駐巴西領事館與韓國在巴西協會正密切追蹤多起冒用韓國名義詐騙巴西民眾的案件。目前已有嫌疑名單，正由相關單位調查。今年已有6場宣稱由韓國藝人出演的演唱會遭取消，消費者卻未獲退款，顯示相關亂象仍在擴大。

根據該網站資訊，最常被預訂的「韓國歐巴」Oppa Rick是日韓混血，平台提供四種約會方案，包括親密陪伴、韓式咖啡廳、韓式燒烤與公園散步等付費體驗，引發更多爭議。

