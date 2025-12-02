租借YouBike強制投保 汽燃費更名公路養護費

時值歲末年初之際，多項交通與用路新制上路。新北市與桃園市將全面啟動YouBike公共自行車傷害險強制投保新制，所有會員與臨時租車者未完成投保將無法借車；台北市自12月25日起強制單次租車的臨時會員須完成投保，才能使用YouBike 2.0與2.0E。在中央方面，《公路法》修正案三讀通過，現行汽車燃料使用費更名為「公路使用養護安全管理費」，未來電動車也須繳納相關費用。

新北與桃園自明(2026)年元旦起，全面實施YouBike公共自行車傷害險強制投保措施，所有新舊會員及刷信用卡租車的臨時用戶，均須在借車前完成投保程序，否則無法租借YouBike 2.0與YouBike 2.0E。目的是讓使用者在騎乘前具備基本保障，推升投保率至接近百分之百，以強化公共自行車騎乘安全。

桃園市自2018年起提供免費傷害險，近年並針對電輔車YouBike 2.0E祭出強制納保做法，投保率提高至97%。新北市於2024年採行同樣機制後，理賠案件較前(2023)年同期增加約6成，顯示制度能在事故發生時提供必要保障。

兩市交通局提醒，投保資料須與騎乘者本人一致，且租借時必須以本人綁定的電子票卡，才能享有保險效力。保費由政府全額負擔，民眾只要透過YouBike官方APP或網站完成資料登錄即可。

台北市則於今(2025)年12月25日起，率先針對單次租車的臨時會員，啟動強制投保規範。未完成公共自行車傷害險投保者，無法租借YouBike 2.0及電輔車2.0E。台北市政說明，這項規定旨在補強非會員的保障缺口，使跨縣市利用YouBike的民眾在北北桃3地都具備一致的安全標準，並呼籲民眾提前於YouBike官方APP辦理，以免租借時受阻。

在地方加強騎乘保障的同時，中央則調整公路費制架構。《公路法》修正案三讀通過後，現行「汽車燃料使用費」更名為「公路使用養護安全管理費」，意味道路養護經費不再單以是否使用燃料為基準，而是回歸道路維運及安全管理需求。燃料車的徵收費率仍不得超過燃料進口或出廠價格的25%，而非燃料車輛例如電動車的計費方式則由交通部另行訂定。

修法內容同時增訂道路施作管理規範，要求人孔蓋及管線回填後須與路面齊平，抗滑值必須達到交通部所定標準，違者將面臨罰鍰並限期改善。另外，客運業者要全面投保旅客責任保險與第三人責任險，避免事故發生時乘客求償無門。另將放寬通用計程車牌照數量，以回應長照接送等需求日增趨勢。

