租停車場淪垃圾山 台中環保公司狠撈2311萬

台中市一間環保公司，114年4月被廢止許可證，周姓負責人在沙鹿，以停車場的名義租土地，私設非法轉運站，還借牌合法掩護，八個月內狂收百萬公斤廢木材，堆置面積達半座游泳池，不法獲利超過兩千三百萬，台中地檢一次就起訴104人。

大量廢木材，還有各種磚瓦，一堆廢棄物堆得像一座小山，台中沙鹿這個環保公司，用停車場的名義承租土地，卻是提供環保業者亂倒垃圾，從2024年1月到8月已經收了超過3萬立方米營建混合物，100萬公斤廢木材，面積高達半座游泳池，不法獲利2311萬元。

保七總隊第三大隊副中隊長林煒程：「該公司原本領有乙級廢棄物清除許可證，卻因非法設置廢棄物儲存場，由主管機關在114年4月間廢止許可，周姓主嫌卻仍然以，作為停車場用途之名義，向不知情地主承租，台中市沙鹿區之土地持續以低於行情之價格，向外非法收受堆置，及處理廢木材。」

這名周姓主嫌原本是環保公司的負責人，但被廢止許可後，還和媽媽、表弟等人，一起組成非法處理廢棄物的集團，再利用借牌方式，夥同有合法資格的公司，將場內簡易分類的廢棄物，轉運到另2家合法環保公司，試圖用合法車輛，掩飾非法的轉運站。

許多環保業者，為了節省成本或是貪圖方便，也將廢棄物載來這邊，其中有11家領有乙級許可證，有10家領有丙級許可證，其他都是沒有許可的非法業者，檢方以廢棄物清理法、偽造文書，一共有104人被起訴，另外67人涉案較輕予以緩起訴。

