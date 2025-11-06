租公寓藏貨！標榜24小時待命送件 天道盟大哥帶6小弟販毒遭逮

記者楊忠翰／台北報導

天道盟正義會沈姓男子，先在桃園火車站對面商業大樓承租辦公室，並開設群組24小時接收訂單，再從新北市鶯歌區公寓出貨；台北市刑大隊偵三隊歷經連月監控，一舉逮獲沈嫌等7人，並查扣毒咖啡包189包、K他命36包、彩虹菸122支、依托咪酯、安非他命等毒品，全案訊後毒品罪嫌移送法辦。

台北市刑大表示，先前偵三隊接獲線報，指稱天道盟正義會沈姓大哥混跡桃園一帶，並吸收小弟協助兜售毒品，還宣稱24小時可運送至大台北任一地區；專案小組蒐證後發現，今年3月間，沈男租下桃園火車站對面大樓的辦公室，作為幫派成員的活動據點，毒品則藏於新北市鶯歌區公寓，藉以規避警方查緝。

不僅如此，沈男還成立「中控台」，並找來6名小弟待命，只要有毒蟲透過群組叫貨，他便通知小弟從鶯歌公寓出貨，而且沈男主打24小時隨叫隨到，因此希引許多毒蟲加入群組買貨。

警方歷經連月佈線蒐證後，先前往桃園辦公室逮捕沈男等3人，再到鶯歌公寓逮捕4名小弟；警方當場查扣現金10餘萬元、毒咖啡包189包、K他命36包、彩虹菸122支、依托咪酯、安非他命等證物，警方將7人帶回住家搜索，再到北市刑大進行偵訊，全案訊後將沈男等7人依毒品等罪嫌移送法辦。

天道盟正義會沈姓大哥帶著6名小弟販毒遭逮。（圖／翻攝畫面）

