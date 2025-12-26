租地佯稱停車場收受廢棄物 不法所得逾2300萬、中檢共起訴104人

一名周姓男子涉嫌在台中市沙鹿區租用一處土地，對外佯稱作為停車場使用，實際上卻違法提供多家清運業者進場傾倒廢棄物。現場堆置廢棄物體積逾3萬立方公尺，內容包含廢木材、營建混合物及垃圾等，其中廢木材超過百萬公斤。檢方表示，相關不法所得逾新台幣2300萬元，經溯源追查後共起訴104人。

檢方指出，周男除收受大量廢棄物堆置於該處外，還疑透過「借牌」方式，夥同具合法清除廢棄物資格的公司，以不實申報方式清運廢棄物，並將廢棄物非法清運至不知情的合法機構進行再利用或處理。

※犯罪行為，請勿模仿

台視新聞／綜合報導 責任編輯／周瑾逸

