租套房開淫窟…外籍男借1物給「雞頭」讓同鄉越南妹下海！再刮皮肉錢

記者陳弘逸／台北報導

台灣男子花1.6萬元租金，越南籍男子提供人頭電話門號易付卡給應召站招攬嫖客上門，並找同鄉應召女事性交易。（示意圖／PIXABAY）

台北42歲王姓男子去年花1.6萬元租金，承租套房經營應召站，還找越南籍微姓男子提供人頭電話門號易付卡，發送性交易廣告，招攬嫖客上門，並找同鄉范姓應召女，以2000元費用從事性交易。該淫窟被警方破獲後，王男及微男都遭起訴，王男認罪，獲判緩刑2年，緩刑期間付保護管束，須接受4場，沒收1萬元犯罪所得，可上訴。

判決指出，42歲王男2025年5月中旬花1.6萬元承租套房經營應召站，還夥同44歲越南籍微男作為人頭電話門號易付卡，供應召集團上論壇刊登性交易廣告，吸引並招攬嫖客上門性交易。

透過越南籍微男所提供的門號，找來另名同鄉范姓應召女，以價格2000元費用，替嫖客服務，王男與微男則抽取報酬，開張約1個多月，被喬裝客人的員警識破，全案曝光。

王男否認犯行，供稱是提供給越南籍女友的妹妹居住；微男則辯稱，換宿舍把SIM卡放在櫃子裡沒有收起來被拿去用，兩人說詞都未獲採信，被依法起訴。

審理期間，王男改口認罪，法官考量他有悔意，初犯惡性未深，審理後，依共同犯圖利容留性交罪，判2個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，須接受4場，沒收1萬元犯罪所得，可上訴。

