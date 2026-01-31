租客市場來了 洛杉磯房租跌至4年新低

洛杉磯時報報導，多年來，洛杉磯一直是全美租屋成本最高的城市之一，然最新數據顯示「租客的市場來了！」

租客戈梅茲（Sandra Gomez）過去12個月，每月支付2000美元租金。由於該房屋並未納入洛杉磯「租金穩定條例」（Rent Stabilization Ordinance，RSO）保障範圍，房東理論上可在新合約中大漲租金。然而去年9月準備續租時，她發現新合約上的價格是「每月1950美元」。

根據Apartment List分析每月新簽約的一房與兩房單位租約，洛杉磯都會區與洛縣每月租金中位數，去年12月同步創下四年來新低，分別降至2167與2035美元。上次有此水平是在2022年1月，新冠肺炎疫情期間購屋市場火熱時，大批租客轉而買房導致租金下滑。

美國整體租金中位數也在12月降至四年來低價位，然南加州這個下跌趨勢，似乎只發生在洛杉磯，橙縣、范杜拉與聖伯納汀諾及整個加州租金，同時間維持上漲或持平。

專家對這波租金跌幅看法不一，有人認為是長期趨勢的起點，也有人認為只是短暫停滯，冬季本是租屋淡季，目前低點，其實只比2022年8月創下的歷史高點，每月2262美元低4.2%。但最明確的解釋，似乎還是單純的供需問題。

儘管洛杉磯在住宅建設上長期落後於聖地牙哥等城市，但2025年仍是新公寓大量上市的一年，即使數百棟集合住宅（multifamily）在2025年初的寶馬山（Palisades）與伊頓（Eaton）大火中燒毀。根據CoStar數據，2025年洛杉磯共有1萬5095個集合住宅單位完工，年增18%，是近十年來第二高。而同時間需求也下降，2025年洛縣人口減少2萬8000人，以致12月房屋空置率攀升至5.3%，為2021年4月以來新高。

物業管理公司Coastline Equilty執行長盧納（Anthony Luna）表示，他在2025年底就注意到租賃需求異常下降，需求通常會在1月回溫，但目前尚未看到明顯反彈。他的公司管理約750套公寓。往年，他的客戶通常會替受RSO限制的租戶調漲3%至4%，不受管制的租戶漲幅4%至6%。但今年他建議客戶將漲幅上限控制在1%，甚至不加租金。

除供需因素外，盧納也指出，去年移民執法行動鎖定的社區，如長堤與東洛杉磯等，房屋空置率明顯上升。今年聯邦政府政策的不確定性與股市波動，民眾對財務狀況更加不安，一些租客選擇與家人親友同住，也使空置率上揚。他說，過去只要三至五天就能出租的單位，如今要等三至五周，有些房東推出優惠，包括首月或前兩個月免租金，少數房東提供三個月免租金等。也有房東也推出「看屋即簽約」優惠。

一些租客也開始感受「租客市場來臨」。Reddit租金下跌貼文中，有網友表示，他在韓國城支付每月3200美元租兩房公寓的大樓，如今有六個空置單位，開價每月2800美元。在北好萊塢公寓租屋兩年的摩爾（Anthony Moore）每月支付2700美元租金，去年秋天他發現同社區類似房型每月開價2500美元。他打電話給房東，要求支付同樣價格，如今每月租金也降至2500美元。

儘管租金下滑，洛杉磯距離「負擔得起」房租仍非常遙遠，熱門地段租金依舊上漲。協助租客找房的經紀人墨蘭（Melanie Moran）表示，銀湖（Silver Lake）、西好萊塢、聖塔蒙尼卡與庫爾富（Culver City）等地段租金依舊上升，但租客或可試著與房東談判其他條件，如儲藏空間或停車位等。

