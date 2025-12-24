租客快看！內政部修法納不良房東罰則 「這些」合法權益別忘記

即時中心／黃于庭報導

近日北市租服公會指出，租賃條例修法恐影響租屋市場運作。對此，內政部回應，本次推動修法的目的，主要在於維護租屋市場穩定，同時保障善良房東與房客雙方的權益。修法內容已納入不良房客的退場機制，並對於不良房東也訂有相應的罰則規範，並無偏袒或過度干預市場。

內政部說明，本次修法在維護房客權益部分，除了保障房客申請租金補貼、遷入戶籍及申報所得稅租金支出等合法權益外，同時對於租期與租金方面加以規範，希望讓好房客能夠安心穩定居住；在維護房東權益部分，並針對屢次欠租或惡意霸占拒不返還房屋的不良房客訂有退場機制，希望也讓好房東能夠放心出租，一同建立互信共贏的租屋環境。

針對不良房客欠租累計達2個月租額，經催告終止但仍拒絕搬遷情形，內政部表示，本次修法也特別增訂該租約如果是約定以匯款方式繳租，並且經過公證者，房東即可依公證法規定直接送請法院強制執行，以減少房東訴訟時程，加速不良房客遷離。對此，內政部會與司法院就公證法及強制執行作業進行協商，期透過契約公證與強制執行機制，降低租賃糾紛風險。

最後，內政部強調，目前正持續蒐集各界修法意見，將以穩健、漸進方式推動租賃條例修法及完善租屋制度，讓租屋市場朝向更加公平、穩定的發展。

