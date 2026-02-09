租客搬家「順手1動作」…他開門驚見「冰之城堡」！重新翻修31萬起跳

加拿大一處住宅爆水管後，因嚴寒天氣讓整個家裡結成冰。圖／翻攝自X

加拿大魁北克省（Quebec）市中心一棟住宅近日發生一起驚人的爆水管事件，當地一名租客在搬離租屋處時順便把暖氣也關了，沒想到在極端嚴寒中導致水管因凍結而破裂，屋內先是被大量流水淹沒，隨後在低溫快速結冰，導致整個住宅宛如化為一座「冰之城堡」，造成數萬美元（1萬美元約31萬元新台幣）的慘重損失。

根據CTV News等外媒報導，事發住宅是位於特魯瓦里維耶爾（Trois-Rivières）的公寓，房地產管理公司負責人諾爾特（Jacques Nault）無奈表示，該處租客因積欠房租，所以屋主早在去（2025）年秋天就向魁北克住宅行政法庭（Tribunal administratif du logement，TAL）申請驅逐房客，相關法律程序已在1月5日正式生效。不料，諾爾特來到該住宅查看屋內狀況時，赫然發現裡頭已變成「冰之城堡」。

諾爾特表示，租客似乎是在正式驅逐令生效前就已離開住處，但屋內仍留有大量個人物品，而且租客還在搬家時順手關掉住宅暖氣，結果水管因為魁北克省的極凍天氣迅速結冰而爆裂，導致水不斷流出，並在低溫中迅速結冰。透過現場影片可見屋內慘重災情，其中大門被厚厚的冰層卡死，完全無法打開；洗衣機也因為溢水結冰後被卡在冰層內，住宅各處矗立各式各樣的「冰雕」。

諾爾特直言，她的房地產管理公司在特魯瓦里維耶爾地區管理超過1000戶住宅，但此前從未見過如此嚴重的個案：「我們已經重新開啟暖氣讓它解凍，好進行後續處理，雖然裡面的冰開始融化了，但整個地方仍然像是一大塊冰。」

由於損壞情況過於嚴重，而且天花板與牆壁內部幾乎全是水，一旦未妥善處理，極有可能滋生黴菌，目前只能依照保險理賠範圍，進行大規模拆除再重新翻修，修復費用預估將高達數萬美元。諾爾特也希望藉此經歷提醒大眾：「所有東西都在漲價，生活成本的確越來越高，人們想省錢，對他們來說，暖氣好像不是什麼大事，如果不在家，他們就會告訴自己『乾脆把電費降到最低』，但我不認為這是個好的省錢方式。」



