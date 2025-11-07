租客神還原交屋！房東查驗見「地板亮到發光」 感嘆：像是失戀了

大陸浙江一名女房東買房出租5年，近日租戶退租，她見到房子如新的一樣，讓她不禁感嘆像是失戀了。（圖／翻攝自微博／極目新聞）

民眾租房希望遇到好房東，相對的，房東也希望遇到神仙租客！大陸浙江有一名金姓女子，她5年前買了一間新房子，裝潢好就租給一名女租客，近日對方要退租，她去查驗、收屋時，發現屋內宛如剛裝潢好、一塵不染；事後金女在網上發文，感激遇到善待她房子的神仙租客，還坦言竟有一種失戀的感覺。

根據陸媒《極目新聞》報導，金女在2019年於浙江金華置產，把新房子裝修完畢後，以每月人民幣2600元（約新台幣11474元）租給一位年輕女子，租期5年多。最近女租客因個人因素要退租，金女4日前去查驗收房，一走進去發現桌面、地板光亮如新，牆面無一絲刮痕，連廚房都未發黃。

對此，金女士感嘆，「租了5年多，再進房間就像剛裝修一樣，手摸不到灰塵，感動又失落。」她坦言這5年來僅與女租客見過2次面，這段期間對方從沒有遲繳房租，甚至提前半個月支付，想到這名神仙租戶退租她十分惋惜，還形容自己像是失戀了。

報導中也指出，承租金女房子的王姓女子則說明，她平日很愛惜房子，退租時並未刻意打掃，一直以來她都視租屋處為自己的家。除此之外，王女感謝房東的體貼，「當時房東考慮到我住在裡面，沒有出售房子，造成她一些損失，我很愧疚。」原來金女曾遇到他人出價想買房，最後婉拒。王女原本租期到12月底，她提前退租，房東仍退還半個月房租。

金女把遇到神仙租客的故事分享到社群平台，引發網友按讚和轉發，也紛紛留言誇讚兩人，「這樣的神仙租客給我來一打」、「雙向奔赴的感情」、「看到了人與人之間最美好的信任」。

