租客種大麻 華人房東屋被封 損失10萬元才拿回控制權

加州房東要小心，如果租客在屋內種大麻，房東不僅可能成為共犯，被追究共謀罪；房屋還可能被封，須支付罰款和修繕等費用後，才能解封。南加華人李先生將獨立屋租給自稱做園藝生意的年輕人，結果半年後警察發現其屋內變成非法商業大麻種植場，房屋被臨時查封，李先生花費1年時間打官司損失10萬美元，才拿回房屋的控制權。

洛杉磯華人李先生表示，他一輩子都沒吸過大麻，結果因為房客種大麻，差點失去房子。警方將他的房屋列入犯罪現場物業，如想取回，要支付清潔費、罰款和修復費。他前後用一年時間打官司，支付罰款和修繕房屋，才將其控制權取回。

律師鄧洪表示，李先生的案例很有普遍性，很多華人房東以為只是出租，沒有參與大麻種植，但在法律上，房東仍可能被追究民事甚至刑事的共謀罪。據加州健康與安全法第11358條和第11470條規定，如房屋被用於非法種植、販售和製造管制物（如大麻），該房屋可能被政府沒收或暫時查封，除非房東能證明不知情，且在得知情況後，採取行動阻止，否則會被視為容忍非法活動。州政府可能在這些大麻屋上放置留置權（Lien），追溯期是三年。如果房東收到政府相關信件，建議盡早向律師諮詢。

鄧洪說，房東不知情，並非絕對防線；法院曾多次判定，若租約條款過於寬鬆，房東從未檢查物業或收租金異常高，則可被視為默許犯罪行為。李先生案例中，有很多警示信號，首先租金高於市價30%，租客是現金交租，且還主動提出預付半年房租，這都是須提高警惕的信號。若警方查出用電量異常高，房屋改裝破壞結構，市政府還會依城市安全法規開罰單，要求修復合格後，才能重新出租。李先生出租屋的電路，被房客改裝成工業規格；修復費和罰款合計超六萬美元。警方在收到鄰居舉報後，曾向李先生發警告信，但信寄到他的舊地址，李先生沒有收到，等他反應過來，房子已被查封。

鄧洪表示，定期檢查房產，是房東法律義務。民法典允許房東提前24小時通知後進入室內檢查，他建議房東每三個月實地檢查電錶、通風設備和水管系統，同時在租約要明確加入零容忍條款，如「承租人不得將物業用於任何違反聯邦、州或地方法律用途，包括但不限於種植、製造、儲存或販售管制物；並聲明一經發現，房東有權立即終止租約並收回房屋。」這些條款都是未來訴訟時，有效的防禦證據。

最重要是不要貪心，鄧洪說，那些願意支付半年房租、現金支付和不願查信用紀錄的租客，都要小心。為預防警察調查，把書面租約、租金憑證、入屋檢查記錄保存好，以證明房東有履行管理責任。如果發現異常，主動報警也可成為免罰關鍵證據。

