南部中心／鄭博暉、曾虹雯 台南報導

台南一名吳小姐在社區租房子，遭人指控，開車從車庫駛出時，車速過快，對小朋友很危險，還收到管委會的危險行為改善通知書，吳小姐說剛搬來時，就被投訴過，洗澡時妨礙安寧；也因為多次遭到投訴，租約被強制解約，影響租賃權益。

吳小姐開車出入車庫，被家長控訴車速過快。（圖／當事人吳小姐）兩個鄰居隔道發生爭執，原因就出在社區車道。監視器拍下好幾個小朋友在車道上席地而坐，吳小姐開車出入車庫，被家長控訴車速過快。但吳小姐說，調閱自家監視器，自車頭才剛出車庫就聽到尖叫聲，但車子離小孩有一些距離，雙方因為這件事情有起紛爭。

事發在台南這處社區，吳小姐控訴，她事後就管委會的危險行為改善通知書，認為她造成孩子驚嚇，有恐嚇驅離意味。不只如此，吳小姐說自己剛搬來就不斷被鄰居投訴，就連洗澡都被認為妨礙安寧。

吳小姐事後就管委會的危險行為改善通知書，認為她造成孩子驚嚇。（圖／民視新聞）吳小姐說，搬來一開始就一直被鄰居反映洗澡的水聲，還有走路的聲音吵到他們沒辦法睡覺，清洗露臺的時候水會濺到樓下去，也是被曲解惡意拿水潑他們小孩。吳小姐認為是遭到刻意針對，指控管委會在她不知情下開會決議趕人，自己因此被強制30天內解約搬離，租金權益受到影響。管委會人員不在家，暫時無法取得回應。鄰居間發生爭執時有所聞，恐怕得訴諸法律才能討公道。

原文出處：租客遭投訴洗澡太吵、車速過快 租約被「強制解約」

