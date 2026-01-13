租客2個月前過世 房東整理遺物又見箱屍！「遺體蜷縮壁櫥」嚴重腐爛

日本東京都江戶川區一處公寓驚見箱屍。（示意圖／photoAC）

日本東京都江戶川區一處公寓先前出租給一名60多歲男性，因房客於去年11月過世，房東近日前往屋內整理，期間發現壁櫥內的紙箱散發出異味，打開一看赫見一具已嚴重腐敗的人類遺體，嚇得趕緊報案。警視廳獲報後趕到現場，目前不排除案件涉及刑事犯罪，已展開全面調查。

富士電視台報導，東京都警方今天（13日）中午左右接獲通報，江戶川區一之江某公寓屋主在整理已故住戶的遺物時，察覺壁櫥內紙箱散發出異味，打開後發現人類遺體，隨即報警。據悉，案發房間位於二樓，原本租給一名60多歲男性，但他已於2025年11月死亡。

日本警方初步調查發現，遺體被裝在塑膠袋內，身上仍穿著衣物，並呈蜷曲姿勢，腐敗情況明顯，年齡與性別目前尚無法確認。鑑識人員隨後進駐現場，對房間及樓梯扶手等處進行詳細勘查。

警方進一步查出，自前任租客死亡後，該房間一直未再出租。附近居民則指出，即便在冬季，該房間的窗戶也經常敞開，幾乎未見有人出入。針對是否有人在住戶過世後進入房間，仍有待釐清。警視廳目前正朝事件性方向調查，將透過解剖釐清死因、死亡時間與身分，同時調閱相關出入紀錄，以釐清案件全貌。

