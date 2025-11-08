租屋別想有生活品質？「租屋市場」殘忍現實被揭開
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導
買房與租房，究竟哪一種更有生活品質？近日，一名網友發文指出，租屋生活受限、環境不穩定，連想買大型電器都要顧慮搬家麻煩。貼文一出，立刻引起兩派網友論戰，有網友認同租屋的確難以擁有像家一樣的安全感，不過也有人反駁，認為現代租屋品質早提升，「租房不帶代表低品質，買房也不代表幸福」。
原PO以「租房跟人家談什麼生活品質」開頭指出，租房最大的問題在於「不自由」，房子不是自己的，無法依照喜好裝潢，考量到可能隨時得搬家，連買電器、家具都只能「買堪用的」。更讓他感到無奈的是，租客隨時都得看房東臉色，「可能哪天房東要你搬家，光是整理家具就夠煩了」，因此感嘆：「這樣的生活，跟人家談什麼生活品質？」
貼文發布後，部分網友認為，租屋族缺乏穩定感與自主權，認為原PO說的這些尋求安穩，就是最基本的底層需求，怎麼談生活品質？並直言：「租房要隨時擔心被趕，這不是生活，是將就」。
但也有不少網友持不同看法，指出現代租屋市場已大幅進化，許多新成屋、電梯套房甚至附全新家電，租客也能過得舒適自在，「現在多的是全新變頻冷氣的物件可以租啦」、「冷氣壞是房東煩惱不是租客的事」、「租屋不一定低品質，買房也不一定穩定」。
