「租霸下車條款」修法有望！內政部提出租賃專法修正草案，增訂房東可在租客惡意欠租、妨礙安寧或從事非法活動時提前終止租約。此舉正是因應近年租屋糾紛頻傳，許多房東慘遭「租霸」毀屋，甚至造成高達20萬元的鉅額損失。依照現有法條，房東驅逐問題租客須等候冗長法律程序，往往導致雙重損失。而隨著租賃住宅服務業者在3年內暴增803家，凸顯了完善租屋法規的迫切性！

租屋市場亂象頻傳！「租霸」肆虐 修法讓惡意房客提前下車。(圖／TVBS)

近年來，租屋糾紛問題層出不窮，房東遭遇「租霸」導致房屋遭嚴重破壞的案例日益增加。根據實際案例顯示，台中和台北都有房東面臨租客將房子變成垃圾屋的困境，有包租代管業者因此損失高達20萬元。為解決這類問題，內政部近期提出租賃專法修法，增訂「租霸下車條款」，讓房東能在特定情況下提前終止租約。隨著租賃市場快速擴張，全台租賃住宅服務業者在近3年增加了803家，增幅達七成，凸顯了完善租屋法規的迫切性。

租屋市場的亂象讓許多房東叫苦連天。根據資料顯示，台中有房東出租套房後，房屋竟被租客變成了垃圾房；台北也有類似情況，房東出租的家庭式住宅被租客弄得垃圾滿屋，每個房間無一倖免。包租代管業者林先生表示，他所管理的房屋木地板沾滿了寵物排泄物，發出惡臭，清潔和翻修的損失至少達20萬元。

租霸走開！內政部修法 房東可提前解約。(圖／TVBS)

這類「租霸」或「租屋蟑螂」的問題已成為房東的噩夢。當房東想要驅逐問題租客時，往往面臨法律程序冗長的困境。律師陳頂新解釋，依照舊有法條，房東必須等租客積欠兩個月租金才能採取行動，且必須走冗長的訴訟程序。等到法院判決下來，房屋通常已被糟蹋殆盡，且在訴訟期間房子無法出租，造成房東雙重損失。

為了解決這些問題，內政部近期提出租賃專法修法，其中增訂了「租霸下車條款」。這項條款規定，如果租客惡意欠租、妨礙安寧或從事非法活動，房東可提前終止租約。此外，公會也主張修正公證法第13條，讓房東在租客欠租達一定期限時，可直接申請強制執行；租約到期租客不搬離的情況下，房東也可申請警察強制驅離。

租屋變垃圾屋 內政部推「租霸下車條款」。(圖／TVBS)

這些修法正是因應租屋市場的快速發展。根據內政部不動產平台統計，截至今年第二季，全台租賃住宅服務業者已達1947家，比3年前同期增加了803家，增幅達七成。其中台北市的業者總數最多，而高雄市則是增幅最快。這些數據反映出租屋市場的蓬勃發展，也凸顯了完善相關法規的重要性，以保障租賃雙方的權益。

