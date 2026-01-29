租屋市場透明化、提高包租補助 立院朝野協商未取得共識

立法院長韓國瑜主持「住宅法部分條文修正草案」朝野協商，內政部長劉世芳(左)、民進黨立院黨團總召柯建銘(右)與會。(記者田裕華攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕明天是本會期最後一次立法院會，立法院長韓國瑜今天主持「住宅法部分條文修正草案」朝野協商，攸關「租屋市場透明化」、提高包租型態出租人補助金額的相關法條，朝野未達成共識，送交院會表決。

攸關「租屋市場透明化」的第「住宅法」第47條，國民黨立委主張，主管機關應定期蒐集分析並公告租賃市場「依型態及屋齡區分」每坪租金價格資訊，以中位數及分位數呈現，提供可比較的價格基準。

內政部長劉世芳說，以務實來看，現行租金補貼資料中約4成為分租雅房等型態，若以每坪單位來影響租金補貼不具客觀性及參考性，房客、房東也難以正確判斷。

廣告 廣告

民進黨團幹事長鍾佳濱建議，朝野雖然不能達成共識，內政部建議的條文有執行面上的考量，能否有兩個版本的表決？總召柯建銘也說，明天表決民進黨團的版本先表決，沒有過再換藍白的版本。

此外，針對「住宅法」第52條規定屬於「包租」型態的出租人，其補助金額為「代管」的2.5倍，以提高房東參與意願。國民黨團提出修正動議，將其補助金額可達代管的2.5倍，改為不得少於2.5倍；民進黨團、內政部則主張應維持2.5倍，最終朝野無法達成共識，送交院會表決。

韓國瑜宣告協商結論，研商「住宅法部分條文修正草案」案，保留第47、52條，送院會處理；協商通過條文第4條、18條，第10條不予修正維持現行條文，第57條之一不予增訂，會中通過一項附帶決議。

附帶決議要求，內政部應研議以下作為：

一、重新檢視並修正包租代管相關獎勵辦法，確立「高補貼、助弱勢」之政策原則。針對參與包租方案之租屋服務事業，對於符合資格之經濟或社會弱勢承租人，除有法定事由外，不得以年齡、身心障礙或其他社會身分特徵為由拒絕出租。

二、為落實上述原則，內政部應於相關子法或契約範本中，明定包租業優先轉租於弱勢戶者落實「優先轉租弱勢戶」之具體義務。主管機關應建立考核機制，將「弱勢戶媒合比率」納入租屋服務事業之評鑑指標；對於無正當理由拒絕弱勢房客之包租業者，應訂定刪減補貼或退場機制，以確保預算執行符合政策正當性。

三、請內政部於本法修正通過後6個月內，向立法院內政委員會提出具體執行方案及防弊機制之書面報告。

立法院長韓國瑜主持朝野黨團協商。(記者田裕華攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

變相給中配立委1年任期？ 內政部：依「國籍法」要求

他問「這地給中華民國統治會怎樣」？ 中國網友翻牆狂刷一排

黨產條例明恐闖關 黨產會憂：法院判決恐起死回生

首位中配立委李貞秀國籍問題未解 柯文哲：內政部應提SOP

