租屋悲歌！好心收留竟成「惡人」？ 律師揭房東合法收屋關鍵

一對年輕姊弟欠繳房租多月，房東找律師幫忙催討，反倒覺得自己像「惡人」。（示意圖／pixabay）

在房價高漲的時代，租屋市場的愛恨情仇時常上演。知名律師王至德近日分享一段令人心酸的執業經歷。一名房東原本基於同情心，將房屋以低於市價的行情租給一對年輕姊弟，不料對方卻從第四個月起開始拖欠租金，直到欠繳總額超過兩個月。房東本想鐵石心腸「趕人」，沒想到面對面談判後，揭開的真相卻讓在場的法律專業人士與房東都感到一陣鼻酸。

好心沒好報？房東的耐心磨盡

根據王至德律師的臉書貼文分享，這名房東當時看到這對年約二十多歲的姊弟神情老實，決定主動調降租金以減輕年輕人的負擔。前三個月雙方互動良好，但從第四個月開始，姊弟倆便以「薪水遲發」為由，請求房租減半繳納。

房東本想著通融一下，沒想到這一拖就是半年。直到第八個月，對方不僅未補齊先前差額，甚至不再主動告知延遲原因。房東自覺好意遭到踐踏與愚弄，在怒不可遏之下，決定聘請律師陪同前往租屋處，準備依法強制收回房屋，終結這場拖欠夢魘。

攤牌時刻：沉默弟弟與低頭道歉的姊姊

王律師回憶，當天他與房東抵達租屋處後，隨即以嚴厲的法律立場開場，強調欠租已達兩個月，若不立即清償並交還房屋，將直接訴諸法院。面對咄咄逼人的氣勢，姊姊紅著眼眶低頭致歉，坦言自己求職不順，全家僅靠弟弟打零工維生，扣除餐費後真的無力支付全額房租。

現場氣氛瞬間凝結，一直沈默不語的弟弟將頭埋得極低。一旁的友人隨後掏出代墊的租金，並解釋這對姊弟是因為「不好意思一直訴苦」，才選擇用沉默與拖延來應對。原本氣勢凌人的房東見狀全程沉默，直到步出大樓後，才幽幽地對律師感嘆：「我覺得我們好像才是壞人，好有罪惡感。」

王至德指出，房客如積欠租金超過「2個月」的租金總額，房東可以發存證信函催告限期給付，若房客還是不付，房東才能合法終止契約。（示意圖）

法律觀點：房東如何合法收回房屋？

雖然情感上令人無奈，但王至德律師提醒，房東在保護自身權益上，法律程序必須合法到位：

* 欠租兩個月門檻：依據現行法規，房客積欠租金總額達「兩個月」時，房東即可具備終止契約的初步權限。

* 法定催告程序：房東不能直接換鎖，必須先寄發「存證信函」催告房客在期限內給付租金。

* 合法終止契約：若房客在催告期滿後仍未支付，房東方可合法終止租約並要求搬離。若房客拒不搬遷，則需聲請法院強制執行，切勿私自闖入。

這場談判最終以約定搬遷時間落幕。律師感嘆，法律是維護社會運作的底線，房東依法收屋並無過錯，但在貧富差距拉大的社會現況下，法理與人情的拉扯往往讓執行者也感到心情沉重。

