租屋族壓力稍微緩解！5 月房租年增率創 48 個月新低

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房租漲勢出現降溫訊號。根據主計總處統計，5 月房租類指數年增率為 1.76%，創下 48 個月以來新低，並已連續 5 個月跌破 2%，顯示疫後通膨推升的租金漲勢正逐步收斂，租屋族壓力可望稍微緩解。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，疫情後受到通膨、造價上漲等因素影響，房價上揚後也帶動租金一路走高。從統計來看，過去 3 年房租指數年增率都超過 2%，是 1996 年以來房租漲勢最有感的時期。

不過隨著整體通膨逐漸趨緩，加上過去幾年租屋換約已陸續反映新租金，今年以來房租年增率都低於 2%，是近 4 年漲幅最和緩的階段。

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統計顯示，這波租金有感上漲自 2022 年開始，當年房租指數年增率為 1.68%，2023 年升至 2.16%，2024 年達 2.45%，2025 年仍有 2.3%；今年則明顯收斂，5 月降至 1.76%。

若從區域觀察，2024 年房租漲幅以台中年增 3.5% 最明顯，南部年增 2.55%；2025 年台中仍年增 2.76%，北部區域 2.25%、南部區域 2.08%。不過進入 2026 年後，北中南房租年增率皆出現收斂，至 5 月已全數跌破 2%。

曾敬德也提醒，政府目前針對不同租屋族群提供租金補貼與加碼方案，並鼓勵房東釋出閒置房屋。租屋族可多加善用補貼政策，降低每月租金負擔，省下的支出也可作為日常生活、儲蓄或未來購屋準備。

（資訊來源：信義房屋）

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