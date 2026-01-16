租屋族手抖了！收公文要求「繳回3年租補」 國土署證實追討：可分期

最近有些租屋族收到政府公文，被要求繳回租金補貼，相當意外。（示意圖，ChatGPT生成）

年關將近，最近卻陸續有租屋族表示自己收到公文，要求補繳過去幾年的租金補貼，一次好幾萬讓他們驚訝「年中都沒這麼多」。對此內政部國土管理署證實，去年六都有約2.8%的租金補貼溢領情況，多數是因為資格或租屋情況異動，若被發現申請人資格有異，會陸續依規定通知並依法追回溢領款項，若民眾有需求也可循協議機制，以分期付款方式繳還。

過年前收追討租補公文 租屋族急問怎麼辦

綜合媒體報導，近日有網友在社群發文表示，收到政府公文要求繳回5萬元租屋補助，感嘆連年終都沒有這麼多，過年的心情都沒有了；近日Threads上也有一名台中的房產顧問發文指出，有朋友收到一張公文，被通知要繳回過去3年的租金補貼，「收到租補公文真的會手抖」，急問應該怎麼辦。

該名房產顧問指出，其實公文上寫得很清楚，主要是官方調閱資料後發現「稅率不符」，沒有登記為住家用稅率，或是「用途不符」，建物謄本的主要用途沒有住、農舍、套房或公寓等字樣。他表示，很多租屋族或房東在申請時會忽略用途登記，結果領了補助後才被稽查發現資格不符，被要求吐回全部金額，提醒大家要特別小心。

租補受理回歸地方 六都溢領新北最多

針對民眾反映收到縣市政府要求繳回溢領租補的公文，內政部國土管理署發出新聞稿說明，租補資格認定包含所租賃的住宅是否屬於合法住宅， 除了2022年至2024年中央主政外，去（2025）年起則回歸地方負責受理申請及溢領審查確認。

以六都為例，去年核定案件為74萬件、溢領件數2.1萬件，占比約2.8%；六都溢領件數依序為新北市5,043件、桃園市4,826件、高雄市3,375件、台北市3,124件、台南市2,409、台中市2,319件。

租補為何會溢領？最大宗原因曝光

此外，租補政策推動至今，總核定約197.3萬件，其中約有2.5萬件尚未返還溢領款，僅占整體核定案件比例1.3%。經分析溢領原因，主要以申請人資格及租屋情況異動為最大宗，包括取得自有住宅、租約提前終止、自願放棄補貼、申請人死亡、家庭成員持有自有住宅等因素。國土署表示，未來將持續請地方政府核實相關資料，確保補貼作業正確無誤，避免後續爭端。

資格異動記得通知！被追繳溢領可協議分期返還

國土署提醒，補貼查核機制有串接戶政、地政及財稅等系統，如果申請資格或租屋情況有所改變，請主動通知所在縣市及檢附相關文件，以降低溢領及補繳風險，影響自身權益。如民眾需要協議分期或延長返還期限，可循協議機制，以分期付款方式繳還。

國土署也強調，民眾申請租補時，申請書已提醒申請人應切結知悉租金補貼作業規定，且具備隨時查核機制。凡是發現申請人資格有異，會陸續依規定通知並依法追回溢領款項。同時再次提醒民眾，領取租金補貼期間如有資格異動情形，應主動通報，以避免日後產生溢領及補繳負擔。另政府也會強化勾稽查核機制、跨部會資料比對及運用大數據分析等措施，持續精進租金補貼審查作業。

