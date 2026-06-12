租屋族注意！租金補貼恐被取消還得吐回去？國土署證實：已鎖定1類人

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生活中心／陳慈鈴報導

租屋族注意，一旦被查獲違規，不僅資格被取消，還會被追回全款。（示意圖／資料照）

為了減輕租屋族的負擔，內政部國土署祭出「300億元中央擴大租金補貼」，統計至今年5月底止，超過100萬戶申請，其中超過85.4萬戶獲得補助。然而，國土署近期卻發現「同一地址異常多人申請」現象，目前已鎖定這類人展開調查，一旦涉及違規，不僅補助資格會被撤銷，全部的補助款也會被討回。

國土署指出，近期已發現部分縣市同一地址異常多人申請等現象，會請地方政府協助確認有無居住事實，若發現涉有偽造文書、假冒身分或租屋事實不符等違規案件，一律移送司法及警察機關調查，並強調租金補貼具有查核機制，請民眾勿心存僥倖，以身試法。

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國土署表示，由於民眾分租是租屋市場非常普遍的居住模式，自112年起放寬申請資格，同一租約若有2人以上承租人，可各自申請租金補貼，落實政府對租屋族的照顧。

國土署直言，過去仍發現少數不法民眾藉由偽造租約詐領、一址有多人申請或冒名家人等異常現象，也有房東以多名租屋人頭詐領的案例，為不讓政府照顧美意被打折扣，已與地方政府持續透過查機制核及結合司法、警察機關調查等措施，發現違規者一律依法撤銷補助資格，並強制要求繳回所有補助款，絕不寬貸。

國土署表示，自今（115）年起，為保障民眾租屋安全，租住於頂樓加蓋等未經保存登記的建築物不得申請租金補貼，既有合格戶有1年的緩衝期，租金補貼可至今年12月底止，國土署已以簡訊通知，並在租金補貼網站提供包租代管相關資訊。

國土署還提到，已與衛福部社家署共同合作，由社工協助聯繫其列管的脆弱家庭約400戶，透過租賃服務業者完成約80戶有意願搬遷的民眾家訪，提供合法租賃物件供選擇，協助弱勢民眾能於緩衝期內搬遷至適合住所，讓其能獲得安全居住品質及租金補貼的雙重照顧。其餘弱勢家戶，也會與衞福部及地方政府社會局合作，持續輔導、協助他們找到合適安全的居所。

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