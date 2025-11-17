租屋族注意！2026年租金補貼新制上路 「1類族群」恐無法申請補助

國土署公告2026年租金補貼新制，指出未來新申請案若是頂樓加蓋、違建或無保存登記等非法建物，將無法申請租金補貼。（示意圖，photoAC）

為減輕民眾租房負擔，政府推動新台幣300億元中央擴大租金補貼政策，近日，國土署公告2026年租金補貼新制，指出未來新申請案若是頂樓加蓋、違建或無保存登記等非法建物，將無法領取租金補貼；而舊有租戶若仍住在同一租賃地址則可繼續申請補貼。

哪些條件無法申請租補？

根據公告，新申請條件刪去「無房屋稅籍之未保存登記建築物」，意即新申請案所承租住宅必須具備房屋稅籍且已完成保存登記或取得建築物合法證明文件，否則將無法申請租金補貼。

國土署指出，這樣的調整主要是考量過去2年非法住宅申請租金補貼案件增加，長遠來看存在公共安全疑慮。

只要是非法住宅就不能申請租補？

不過，對於舊有租戶也有緩衝機制，2025年已經核定租金補貼的租戶，只要在2026年繼續住在同一個租賃地址，就可以繼續申請租補，不用受到房屋合法性新規的限制。但若租戶在補貼期間更換租賃地址，新租處則需符合合法住宅的新規定。

以實例說明，若某租戶住在頂樓加蓋且在2025年已成功領補貼，只要他2026年不搬家，仍可繼續領取租金補貼；但若他搬到另一處違建居住，就無法再申獲租金補貼。

國土署統計，自2022年中央300億元擴大租金補貼專案啟動以來，截至今年11月14日，全國租金補貼核准戶數已超過88萬戶，申請戶數更突破100萬戶，創下歷史新高。

