租屋族看過來！1招讓租金月省6千 房東禁止恐遭罰50萬元

到外縣市工作、讀書，往往需要找尋租屋處，然而全台約有4成人口為租屋族，卻鮮少人知道內政部除「300億元中央擴大租金補貼專案」，還有1招可以幫助月省近6000元房租，且房東若變相漲租金、禁止房客申請補助，房東可被處3萬至50萬元罰鍰。

為了減輕租屋族負擔，內政部針對符合資格的租客推出「300億元中央擴大租金補貼專案」，其中「未婚單身青年」，凡年齡20至40歲、無自有房屋、申請時未同時接受政府其他住宅協助方案、月薪低於4萬6000元者，每月可領2880元補助；而這項政策不限於1人，只要租約上共同登記2名承租人，與室友雙方都能各自申請補貼，等同1租屋處合計可領5760元。

雖然租客有權申請租金補貼，仍有部分房東為了逃漏稅，在租約或口頭中強調「不得申請補助」、以租金水電費等優惠說服，甚至變相漲租，讓租客擔心房租或被終止合約，導致租客放棄申請權益；不過內政部指出，租金補助屬租客「法定權益」，房東不得干涉，因此任何禁止申請之條款一律無效，若房東違反規定遭到檢舉，可處3萬至50萬元罰鍰。

至於部分房東擔心租客若申請補助會讓自己吃虧、繳更多稅金，事實上「公益出租人」可享有房屋稅、地價稅與所得稅優惠，利於合法經營；因此租屋族在確認租金合宜性之餘，在符合條件之下應勇於申請補貼，守護自身權益。



