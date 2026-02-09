租屋族福音！新北「有心‧租屋平台」提供5大服務

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府地政局攜手新北市租賃住宅服務商業同業公會，在地政局官網設置「有心‧租屋平台」，自去年10月底啟用至今，瀏覽人次已超過3600人，每日皆有市民尋求協助，成為民眾解決租屋疑難雜症的重要管道。

新北市地政局地價科科長蕭湘君表示，過去民眾遇租屋問題，常因資訊分散、求助無門而困擾，「有心‧租屋平台」整合新北市租賃公會與友好業者的資源，提供24小時AI智能客服、專線電話、Line線上諮詢、友好業者名單及租屋資訊匯集等5大服務。

根據統計顯示，上線以來受理的222件諮詢中，由公會直接處理的案件有150件，其餘72件由友好業者協助處理，並有實際媒合成功的案例。透過專業人員的即時引導，大幅縮短民眾查找租屋資訊的時間。

針對市民最關心的租屋議題，包括租金補貼(佔26.5%)及高齡租屋(佔19.1%)，此外，社會住宅包租代管方案、婚育宅、租賃糾紛等也受到關注。數據顯示，租屋族對政府提供的補助及社會住宅需求殷切，「有心‧租屋平台」不僅提供線上諮詢服務，也提供「友好業者」名單，歡迎高齡長者、低收或青年，且均為合法包租代管業者，願意配合政府政策，提供更友善的租屋選擇。

蕭湘君表示，「有心‧租屋平台」將持續更新租屋知識、精進服務，並擴大友好業者參與，不僅是一個資訊服務平台，更是民眾租屋過程的重要夥伴。

