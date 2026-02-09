租屋族風險檢查清單 5種情況可能損失上萬 住宅火險該準備了

俗話說：「水火無情」，特別是暗夜惡火，常常造成重大傷亡。對於租客來說，如果能在日常生活中先做好預防，並隨時提高警覺，就有機會降低火災所帶來的潛在風險與災害損失。

依據內政部消防署113年全年的統計資料顯示，火災發生原因當中，因「電氣」引發火災的次數僅次於「燃燒雜草、垃圾」；進一步探究建築物火災統計發現，常見的起火地點依次為：廚房、臥室、倉庫。

由此可知，在居家防火常識當中，除了留意火源之外，「用電方式」也很重要。因此建議在日常生活中，可以多加留意以下：

檢查一：舊愛不一定最美，電線老舊，請汰舊換新

電線壽命有限，該汰換就要汰換。建議定期仔細檢視是否有外皮有龜裂、變色、脆化等現象，以及手摸是否會發熱，如果有，一定要更換，以免電線走火。

檢查二：插座負載過多，請善待它，讓它好好呼吸

家中常見的延長線，「有多少孔就插多少線」是非常危險的行為，因為，每條延長線都有最大負載的額定電流，如果超過，就會有電線走火的危險。假設延長線最大額定電流是15A，以家用插座110V來計算，則這條延長線最多可以乘載1650W。但是，誰平常沒事會去計算每一樣電器用品的電流量？所以，只要記得：微波爐、吹風機、電熨斗、電腦、冰箱等用電量較大的家電，千萬不可插在延長線上，更不可延長線接延長線使用。選購時除了認明安全標章，同時還要有「獨立電源開關設計」及「過載保護裝置」的延長線。

檢查三：心靈需要隨時拂塵清淨，插座也是

為了美觀，插座通常都會設在看不見的角落，但也因此甚少清潔，久了累積灰塵，容易導致積汙導電；清潔的方式很簡單，定期用乾布或魔撢輕輕抹去插座上的灰塵即可。

檢查四：拔插頭不是拔河，不要用力過度

電器設備長時間不用，可以拔掉插頭，節能且防止電線短路；不過，拔插頭的時候記得「手握插頭」而不是電線，因為如果拔插頭線且太過用力，導致裡面的銅線斷裂，就有可能導致電線走火。

檢查五：看星星很浪漫，但電線冒星火得趕快救

電線老舊、老化、或是用電過載，都有可能讓插座或電線冒出火花，這個時候，記得趕緊暫停使用該插座，並關閉總電源，並通知專業技師進行檢查，確保安全後再使用。

以上這五點是居家常見的防火常識，如果不小心引發火災，不只造成自己的動產損失，也有可能需要賠付房東及鄰居的損失。無論是人員傷亡或財物損失，賠償金額動輒數萬元起跳，絕非一般人可以負擔得起。因此建議，租客可以自行投保住宅火險，用負擔得起的保費，降低災害來臨時的損失。

