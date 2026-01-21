租屋痛點有解！「公證法」修正露曙光 欠租可強制執行

【警政時報 張家燁／新竹報導】延宕五十餘年的租屋法制困境，終於露出曙光，立法院近日提出《公證法》第十三條修正草案，擬大幅放寬公證書的強制執行範圍，為長期困擾房東與租賃市場的「欠租難解、收屋無門」問題，帶來制度性突破，對此，擁有24年租賃管理實務經驗的新竹縣租賃公會理事長曾建樺表達高度肯定，直言此修法若順利通過，將有效降低租賃糾紛的時間與金錢成本，並有助活化長期閒置的住宅存量。

曾理事長指出，現行《公證法》下，即便租約完成公證，當房客發生惡意欠租、違約使用等情形時，房東仍須另行提起訴訟，往往耗時半年至一年以上才能收回房屋，期間承擔的租金損失與精神壓力，成為許多屋主「寧願空屋、不敢出租」的主因。

大管家房屋管理人員陪同租屋民眾實地查看屋況，逐項說明居住空間與使用規範，透過專業管理與即時溝通，建立安心、穩定的租賃關係。

本次修正草案由牛煦庭、林倩綺等20位立委共同提案，核心關鍵在於擴大公證書得逕受強制執行之事由，修法重點包括：一、租賃雙方以書面合意「協議終止」租約時，可直接聲請強制執行；二、針對租期二年以上之租約，若承租人遲付租金或費用，經出租人依法終止租約後，得憑公證書直接強制執行收回房屋，無須再歷經冗長訴訟程序，堪稱租賃實務上的關鍵突破。

曾建樺強調，新制上路後，將有效達成「定紛止爭」目標，不僅大幅縮短糾紛處理時程，也兼顧承租人異議救濟機制，維持程序正義，他樂見立法院推動此一改革，認為唯有建立快速、公平且可預期的租賃糾紛解決制度，才能真正讓房東放心出租、房客安心居住，為台灣租屋市場創造長遠的雙贏局面。

