租屋糾紛燃惡火害母女雙亡！里長揭：嫌犯常不穿內褲四處晃…趕都趕不走

社會中心／陳弘逸報導

許男因租房糾紛，縱火燒屋，害死房東家中50歲吳姓媽媽、17歲林姓女兒，遭檢方聲請羈押禁見。（圖／翻攝畫面）

台中市64歲許姓男子疑因行徑怪異加上曾偷房東女兒內衣褲，釀租房糾紛，被房東要求退租搬離引發不滿；房東家人曾向當地里長抱怨，許男經常不穿內褲晃來晃去，造成房東一家人困擾，而且「趕都趕不走」。正準備循司法途徑解決時，許男卻縱火燒屋，害死房東家中50歲吳姓媽媽、17歲林姓女兒，遭檢方聲請羈押禁見。

回顧此案，這起火警，發生在昨天（3日）凌晨，房客許男跟房東家人有租屋糾紛，竟剪斷房東裝設的監視器電線後，再開車撞入母女住處大門口，意圖阻斷逃生路線，接著在縱火犯案；導致屋內50歲吳姓媽媽、17歲林姓女兒命喪火窟。

許男犯案後逃逸，檢警持拘票於當天上午11時26分許，於環東路一帶被查獲，當下情緒激動，還試圖畏罪輕生，人送醫治療後無大礙，被依公共危險及殺人罪嫌移送法辦。

許男犯案前先斷房東裝設的監視器電線後，再開車阻擋門口，接著縱火燒屋。（圖／翻攝畫面）

據《自由時報》報導，當地里長透露，嫌犯許男租屋多年，他以每月1萬元租屋，跟妻子同住，因行為怪異，被燒死的母女生前曾抱怨，他經常不穿內褲晃來晃去，造成房東一家人困擾，而且「趕都趕不走」。

房東家人曾跟里長訴苦，才建議請律師協助，未料，許男就犯縱火，發生這起憾事。

