租屋處曾遭潑尿 李芷婷揮別衰事報喜訊

Nasi李芷婷推出單曲〈燒成灰燼〉。（華納音樂提供）

Nasi李芷婷自選秀《中國好聲音》崛起，在歌壇備受注目，卻也屢遭怪事，去年租屋處門口還被潑灑不明液體，臭味四溢讓她驚恐不已。擺脫事件後，她推出新單曲〈燒成灰燼〉，首歌以「浴火重生」為主題，分享面對壓力、跌傷再重新站起的心境。

李芷婷創作〈燒成灰燼〉，把這些年面對外界標籤、期待與壓力的感受化成旋律，李芷婷希望這首歌獻給正在承受著生活壓力的人們，她坦言兒時的她非常在意別人的眼光，是「希望大家都喜歡我」的個性，因此變得完美主義，會委屈自己調整成別人喜歡的樣子。儘管如此，卻無法讓世界上的每個人都喜歡自己，因此開始練習把注意力拉回自己身上，李芷婷分享：「現在的我並不是完全不在乎別人的想法，而是先照顧好自己的心，再面對外面的聲音。」

而MV由導演王孝玨執導，以一位「怪異女孩」作為主角，她身上的布偶象徵著外界所貼上的標籤與誤解，被縫成一件厚重外衣。MV中李芷婷與怪異女孩穿梭城市，儘管一路面對盯視、嘲笑，怪異女孩卻選擇把布偶一個個拆下送給靠近的人，展現善意。李芷婷坦言一看到角色劇本就險些落淚，「我心裡酸酸的，感覺就像她知道我會被輿論刺傷，所以用最溫柔的方式陪我。」

談及2025年的生活與心境，李芷婷形容是個「總整理」的一年，把過去累積的經驗、撞牆與成長逐漸拼成更清楚的藍圖。搬家、調整生活圈、重新分辨關係界線，都讓她更明白如何保護自己，也更確定未來想成為什麼樣的大人。她笑說：「今年想做的事大部分都完成了，心裡真的很踏實。唯一還沒完成的就是我覺得自己的肌肉量還不夠，所以還在努力健身中，希望心變強壯的同時身體也能跟上。」即將跨過2025，李芷婷也預告將在12月推出新專輯。

