租屋處、旅館找嘸手機 張文恐故意「孤狼」生活斷行蹤

台北市一起隨機殺人案件引發社會關注，警方調查發現，嫌犯張文在案發前曾精心策劃犯罪細節，並在平板電腦雲端留下詳盡的殺人計畫。然而，警方在張文的旅館與租屋處搜索時，始終找不到他的手機，懷疑他可能刻意不使用手機以躲避追查。更令人震驚的是，張文在犯案後返回租屋處縱火，關鍵的筆電也因此被燒毀，使警方難以取得完整證據。此案呈現出典型的「孤狼」犯案模式，增加了警方偵辦的難度。

警方在案發第一時間於張文的租屋處和投宿旅館來回搜索，僅找到兩台平板電腦，其中一台幾乎未使用，而另一台則發現了令人震驚的殺人計畫。然而，手機至今仍下落不明。警方不排除張文從租屋開始就刻意不使用手機，試圖躲避追查。在被找到的殺人計畫中，包含台北車站周邊商圈的地圖，特別標記出台北車站、南西誠品以及3處縱火點，還詳列出犯案期間的睡覺、休息甚至步行時間，計畫相當縝密。計畫中標示要進行隨機攻擊，但沒有提及會在犯案後墜樓。

張文在租屋近一年的時間裡沒有使用手機，且平板上沒有安裝通訊軟體，警方懷疑他可能利用筆電連接WIFI與外界聯繫。然而，這台關鍵筆電在他連續縱火三處後，又回到自己租屋處放火時一同被燒成灰燼，疑似為掩滅證據，要修復難度極高。這起案件呈現典型的孤狼式犯案特徵，張文與家人疏遠並斷絕聯絡超過兩年，犯案前獨自騎車觀察地形，沒有與他人接觸。在投宿旅館期間也沒有訪客。其犯案流程幾乎完全按照殺人計畫進行。更令人擔憂的是，張文早在去年就曾搜尋過鄭捷的相關資訊，此次犯案被質疑可能是模仿鄭捷的行為。

