租屋補助來了！「1類人」每月最高領5000元 申請資格一次看





為協助失業勞工就業、降低異地就業門檻及交通費負擔，勞動部勞動力發展署推動「跨域就業津貼」，包含求職中的「求職交通補助金」及受雇後的「異地就業交通補助金」、「搬遷補助金」、「租屋補助金」，其中「租屋補助金」每月最高可領5000元，最長12個月，希望幫助失業勞工重回勞動市場就業。

勞動力發展署說明，為減低失業者（就業保險被保人）異地就業障礙，協助其儘速重回勞動市場就業，勞動部持續推動「跨域就業津貼」。凡是高齡失業、就業地點與原日常居住處所距離30公里以上，失業期間連續達3個月以上或非自願性離職者，皆可到日常居住地附近的公立就業服務機構辦理求職登記，由就業服務人員提供一對一協助。

關於求職中的「求職交通補助金」，勞動部提到，就業服務人員會先與失業勞工進行諮詢討論，綜合評估可媒合的職缺內容與工作地點，協助尋找合適的就業機會，若住家附近暫無適合職缺，但失業勞工願意嘗試跨區求職，經就服人員推介至距離日常居住地30公里以上的地點面試，即可申請求職交通津貼。

該交通津貼每人每次補助500元，情形特殊者最高可補助1250元，每年最多可申請4次；成功就業且滿30日後，還可依實際情形申請「異地就業交通補助」，按照就業地點與居住地的距離核發1000至3000元不等，最長12個月。

此外，勞動部指出，若選擇選擇搬遷或租屋至工作地附近的失業勞工，搬遷費經核實後發給，最高補助3萬元；「租屋補助金」則以房屋租賃契約所列租金總額的60%計算，每月最高可領5000元，最長12個月。

▼勞動部提供失業勞工跨域就業津貼。（圖／勞動部提供）

▼中高齡及高齡跨區就業補助。（圖／勞動部提供）

（封面圖／東森新聞）

