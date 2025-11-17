租屋補助新制明年上路 將排除頂加與違建

由副總統蕭美琴率隊進行動土典禮，位在新北市中和區的德穗安居社宅，被視為國家住都中心的旗艦案，由公有土地活化，未來將興建339戶社宅，與板橋監理站共構，預計2029年完工。

內政部表示，雖然政府加速興建社宅，但速度仍不夠快，正著手研議民間空屋納入包租代管機制。

內政部長劉世芳表示，「會用鼓勵的方式，或是擴大有關空餘屋那邊的稅制，來做協調跟處理。」

政府正推動的百萬租屋家庭支持計劃，除興建社宅、包租代管，租金補貼也是重點項目。

不過針對頂樓加蓋、違建等不合法建物，明年起中央擴大租金補貼將不再補貼，鼓勵選擇合法住宅，也會轉介輔導弱勢租屋者。

不過明年擴大補助租屋是否有效提升租屋品質？專家持保留態度。

房仲執行總監徐佳馨認為，「關鍵在於租屋市場是不是能夠正常化，租屋的品質才能提升，政府的這個租屋補貼也才能花在刀口。」

租屋族說：「自己在外面租房子然後跟他講之後，可能7000塊變8000、9000之類的。」

也有租屋族指出，曾遇到一旦申請補貼房東就漲租金的狀況。對此內政部部務會議在9月通過《租賃條例》修法，規範房東續約雖可調漲租金，但須於租期屆滿6個月前通知，且不得超過一定比例。