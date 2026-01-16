租屋補助突被追回！大票人收公文炸裂 他一次吐5萬：比年終還多

近日陸續有民眾在網路社群分享，收到公文要求繳回過去領取的租屋補助。其中一名網友表示，公文通知她租賃建物無住家用稅率，一次被追3年租屋補助的錢。文章曝光後引發熱議，不少人都表示有碰過類似經驗，目前相當無助。

民眾收到繳回租金補助公文

一名網友在Threads發文表示，查了一下，最近很多人都收到追回租屋補助的公文，自己要還快五萬元的錢，「要過年的心情都沒有了，年終都沒這麼多」；另一名網友也貼出公文，可以看到她租屋補助被追回的原因是租賃物無住家用稅率，建物登記主要用途無含有「住」、「農舍」、「套房」、「公寓」或「宿舍」等字樣，不符合作業規定。

相關文章曝光，引來大量民眾回應，「被討兩年份，申訴沒有用，溢領期間以為自己有省到房租，結果只是跟未來的自己借錢」、「兩年前也遇到一樣的事，溢領繳回三萬多，說什麼查無住家用稅率」、「錢都領了也繳房租了，那可跟房東要回來嗎？」

想領補助須注意2細節

針對政府要求繳回租屋補助，一名房產顧問也發文解釋，主要原因有2點，雖然房子是可以住，但官方調閱資料後發現，若是稅率不符沒有登記為「住家用稅率」，或建物謄本用途不符就會發公文繳回。他提醒，很多租屋族（甚至房東）在申請時，常常忽略建物謄本上的「用途登記」，結果領了補助款，幾年後被稽查才發現資格不符，要一次吐回全部金額，這對小資族來說真的是一筆巨款。

至於要如何確認租賃房屋是否為「住家用途」，其實在政府的「300億元中央擴大租金補貼專案」官網（https://has.nlma.gov.tw/house300e/），有合法租屋專區，點進去選「如何查詢合法住宅」進入「地籍圖資網路便民服務系統」，選擇「門牌地址定位」標籤頁，直接輸入租賃地門牌即可查詢用途。

另立法院預算中心報告去年9月曾指出，租金補貼111年至114年溢領金額逾5.8億元，半數尚未完成追討。內政部國土管理署補充，已主動調取資料確認比對，皆已通知申請人必須繳回溢領款項，對於溢領者均積極持續進行追回作業。也透過強化勾稽查核機制、跨部會資料比對等措施，運用大數據分析並與地方政府共同合作，以完善租金補貼審查及追繳作業。

