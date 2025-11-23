租屋補貼好康1／租金暴漲一家四口快撐不住 靠這招月省8千、年省近10萬

善用政府租金補貼可為租屋族減壓，尤其是育兒家庭享加乘補助最有感。（本刊資料照）

近年飆漲的房價墊高租金行情，根據內政部統計，全國租金指數已連續7年攀升，雙北套房2萬元起跳，電梯大樓3房破3萬是家常便飯，百萬租屋大軍壓力山大，而善用政府租金補貼可減壓，尤其是育兒家庭補助最有感，以台北市的二寶家庭來說，一年最多可省下近10萬元。

雙北地區套房月租動輒2萬元起跳，即使是在中南部，租金也不再親民。上班族荷包有限，薪水漲不過租金，統計20～35歲的年輕人，逾6成租金負擔率（租金／可支配所得）超過3成，形同「租金壓力鍋」。

居住在北市的35歲李大明一家四口便深受困擾。「房東突然說要賣房子，請我們一個月內搬走。」李大明和太太養育2個孩子，四口之家原本在北市捷運萬隆站附近租了一間舊公寓3房，月租2.9萬元。當時李大明一家已符合政府的租金補貼資格，但因房東不願配合，擔心稅務問題，甚至口頭威脅漲租，李大明並未提出申請。

如今房東決定賣掉房子，向李大明祭出退租令，短短1個月內搬至附近三房華廈，屋況較新、附簡單裝潢，但月租金一口氣跳上3.5萬元，這筆開銷占去夫妻月收入共8萬元的一半。高達43.75％的租金負擔率，讓家庭財務瞬間緊繃。

於是他申請「中央擴大租金補貼」，通過後每月領到5千元補貼，因有2名未成年子女，可享1.6倍加碼，算下來總共補助8千元，一年省下9.6萬元，「這樣壓力有稍微減輕些。」李大明說。

第一建經研究中心副理張菱育解釋，只要家中有未滿18歲的子女，就能享受乘數加碼。育有1名子女為1.4倍，育有3名以上子女享1.8加碼補助，逾3名每生育1名子女，補貼倍數增加0.2倍。

以李大明北市租屋為例，符合第二級條件的一般家庭（非弱勢），每月補貼5,000元，因他育有2名未成年子女，補貼倍數提升至1.6倍，每月可實領補助金額為8,000元（5,000元×1.6倍）。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，此政策意在擴大受惠對象，尤其將學生與年輕家庭納入安全網。對於猶豫是否生養下一代的夫妻而言，這筆實質的居住支援，無疑是重要的政策誘因。

