租屋補貼好康2／全年隨到隨辦、不需房東同意 3步驟＋加碼公式一次弄懂

許多租屋族符合政府補貼資格，卻因為擔心房東不願提供資料、自己不知該如何申請等疑慮，白白錯過每月數千元的補助，事實上，政府啟動「300億元中央擴大租金補貼」專案後，流程大幅簡化，現在不需房東同意、全年可隨到隨辦，只要有合法租約及居住證明，老公寓或分租套房都適用，本刊帶你掌握租補3大步驟及加碼公式，輕鬆申請補助。

全國租金指數連續7年攀升，2025年第2季租金指數創下歷史新高，年增幅超過2％。而根據主計總處最新調查，全台租屋家庭超過百萬戶，其中20～35歲青年逾6成租金負擔率（租金／可支配所得）超過3成。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，行政院自2022年起實施的「300億元中央擴大租金補貼專案」，大幅提高租補戶數，受惠對象也擴及學生，加上政策免房東同意或提供資訊，因此申請補貼的人數逐年增加。

租金補貼方案採「隨到隨辦」制，全年皆可申請，不需搶名額，民眾可上「114年度300億元中央擴大租金補貼專案」網站申請，並掌握以下3大步驟。

第1步：確認資格

要注意的是，申請租補的所得門檻因縣市而異，以台北市為例，申請收入上限為一人月薪58,947元，若以薪水3分之1作為租屋預算門檻，租屋預算在單人1.7萬元或雙薪家庭3.5萬元左右，而這類物件在蛋白區電梯住宅或精華區20年以上老屋，有機會承租。

申請人或家庭成員不得持有自有住宅，家庭成員每人每月平均所得，必須低於該縣市最低生活費的3倍，例如台北市為58,947元、新北市門檻49,200元、桃園市是47,931元、中南部為4萬多元。

第2步：備妥證明文件

最重要的就是準備載明承租人、租金和租期的「租賃契約」，加上金融帳戶封面影本、及租屋證明（電費單、水費單或房屋登記資料等）。

租賃契約中要載明完整內容，例如地址不可簡寫某巷樓上、租金不可寫「另議」，水費單、電費單用於居住證明，必須是近3個月內的繳費單，收件人不必是租客本人，但寄送地址要與租屋地址一致。

第3步：隨到隨辦

申請前想要先判斷自己的資格是否符合，以及申請通過後，可拿到多少租屋補助金，可至租金補貼試算系統試算。

目前多數縣市皆可線上申請，系統會自動比對戶籍與所得資料，約1至2個月即可核定，不需要房東同意。

而內政部正積極推動《住宅租賃市場發展條例》（俗稱租賃專法）的修法，未來修法通過，能給予租屋族更多保障，主要有3個面向：保障3年租期、限制續約租金漲幅，以及強化租賃雙方權益。

