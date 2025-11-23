租屋補貼好康3／信義區租金太狠？搬到永和多5坪還更便宜 租屋族必學3招

掌握聰明租屋術，例如離開台北市到一橋之隔的新北市，省租有感。（翻攝自新北市政府施政成果官網）

全國租金指數連續7年攀升，2025年第2季租金指數創下歷史新高。而根據主計總處最新調查，全台租屋家庭超過百萬戶，其中20～35歲青年有6成租金負擔率超過3成。當薪水追不上房租，如何有效「節流」成為關注的重點，除了政府的租金補貼外，掌握3招聰明租屋術，可減輕租屋負擔。

「離開台北市到一橋之隔的新北市，例如中和同樣品質的套房，月租立刻省下3千元，就算每月多花1千元交通費，還是划算。」591租屋網公關組長畢務潔繼續說明，同樣3萬元預算，北市可能只租到老公寓，但若將通勤時間拉長15分鐘，即可住到屋齡較新的電梯大樓。

1、地域換空間，時間換金錢

以上班族小陳為例，小陳在台北市信義區上班，月薪4.5萬元，原租屋在信義區邊陲的10坪中古套房，月租2.2萬元，步行至工作地點約15分鐘，每月交通費0元。

但若小陳搬至新北市永和區，能租到15坪電梯大樓二房，月租1.9萬元，通勤時間增至35分鐘，必須搭乘捷運，但若善用TPASS定期票，每月交通費支出1,280元，每月淨省1,720元，年省20,640元。

2、避開「隱形成本」

水電費最大的坑是分租套房會採用分裝電表，以高價計費。畢務潔以現行法規來說，房東夏季電費不得超過台電當月用電量最高級距的單價，非夏季電費不得超過次一個級距，若收取過高的電費，光是夏季電費一個月就多出1千元，是無形的租金負擔。

3、長約鎖利避「漲租循環」

房東最怕房子空置，可主動向房東提出長約，簽訂2～3年合約，並在合約中明訂「合約期間不漲租金」，如此，房東可穩定客源，省去空租風險；租客則可在租金上漲的租屋市場，鎖住未來2～3年的居住成本。

台灣房屋統計各都申請租補的熱門行政區，由桃園市中壢區2.5萬件居冠，其次則是台中西屯區2.1萬件，第3名是高雄三民區的1.6萬筆，若從熱區的租金行情中位數來看，台北市士林區1.2萬元、新北市板橋區1.3萬元，多屬於區域中的隔間套房行情。

