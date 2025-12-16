租屋遇到鳥房東大家都有感！黃河哀嚎：訊息像丟進黑洞

【緯來新聞網】黃河、陳姸霏、林予晞、王真琳、謝章穎演出公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》，描述包租代管產業。談起租屋經驗，陳姸霏曾住過沒窗的屋子，東西全發霉；王真琳遇過房東喝醉恐嚇；黃河則是東西壞了找不到人處理「訊息傳出去像丟進黑洞」，這次拍完戲，更理解租賃管理的重要性。

黃河（左）和陳姸霏都有過不好的租屋體驗。（圖／公視台語台提供）

劇中，他們為保障房東和房客的權益，有求必應，做牛做馬，修水電、討租大小事都要管。拍攝前劇組特別安排包租代管產業的人與演員交流，黃河表示：「他們每天都在面對不同人生狀態，有期待、有焦慮、有妥協。不只是房子，也要兼顧房客的情緒與狀況，在拉扯中保持理性，同時又不能失去對人的理解，那種平衡感很吸引我。」



黃河過往也有租屋經驗，每次最崩潰的就是東西壞了找不到人處理，「水管漏水、燈不亮、門怪怪的，但訊息傳出去之後就像丟進黑洞，只能一邊等一邊想說『是不是其實沒那麼嚴重』。」拍完《人生只租不賣》更能理解，對房客來說，有人願意即時回應、把事情處理好，本身就是一種很大的安全感。

王真琳租房經驗10年，遇過各式房東。（圖／公視台語台提供）

陳姸霏曾和朋友合租，小看通風重要性，選了一間沒有窗的房子，加上地理位置潮濕，不透氣又不透光，大量東西發霉，讓她受到教訓，更在接觸租賃代管產業後，最想獲得他們的看屋技能，「不用親自入住，就能一眼看穿房子可能哪裡會有問題」。



王真琳演出水電工，戲外有10年租屋經驗，經歷過各式房東，「以前有遇到一個很兇、很怪的房東，會半夜喝醉貼恐嚇紙條在門上，但也有很溫暖的房東，在疫情期間會問我們的身體狀況還好嗎？需不要要燉雞湯給我們」。《人生只租不賣》2026年1月11日每周日晚間8點公視台語台首播，每周播出兩集。

