租屋養老遭拒！台中75歲長者「找40間租屋」全碰壁…房東聽年齡秒拒絕

記者吳泊萱／台中報導

長者租屋困境，台中一名75歲長者一連找了40間租屋都因年齡被拒絕。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

台中市近期發生租屋悲歌，一名高齡75歲的長者從外地退休後，想回台中租屋養老，結果大部分房東聽到年齡後，紛紛拒絕，連看屋的機會都沒有，就連有社宅性質的包租代管機構都說沒辦法。該長者一連找了40間租屋都碰壁，只能求助議員幫忙，最終透過議員媒合才找到安身之處，離譜狀況也顯示台中長者租屋困境日益嚴峻。

議員陳俞融指出，近期接獲75歲長者求助找嘸租屋處安身。（圖／議員陳俞融提供）

台中市議員陳俞融指出，近期接到一位高齡75歲的長者求助，表示想回台中租屋養老，卻因年紀太大，找了40間租屋都被房東拒絕，陷入租屋困境。陳俞融表示，在陪長者找租屋時，深刻感受到台中的租屋市場對長者充滿歧視與排斥，很多房東一聽到到租屋人超過65歲，馬上就拒絕，連看屋的機會都沒有。

陳俞融表示，就連有社宅性質的包租代管機構，都以年齡太大為由拒絕長者租屋，本該實現居住正義的社會住宅，也對長者極度不友善。根據市府統計資料，截至2025年9月3日，全市13處社宅共2831戶已出租戶數中，65歲以上長者成功申請入住僅296戶，整體入住率僅10.46％，遠低於應有的照顧水準，其中全市社宅的「無障礙房型」中，還有38戶是「空戶」。

陳俞融質疑，市府一方面讓711位需要被照顧的長輩，因為抽不到籤而流落街頭；另一方面，卻讓38間專門為行動不便者設計的無障礙房型，空置養蚊子，要求都發局應檢討行政效能與資源配置。

對此，都發局長李正偉回應，會針對長者部分，加強包租代管部分，要求業者優先處理長者案件。若涉及到中央補助相關規定，會向中央提出請求；若涉及市府可行範圍，也會持續努力。至於提高關懷戶比例部分，將會納入政策研議，並向住宅審議委員會提案。



