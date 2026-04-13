租屋「馬桶黃噁垢」刷不掉！達人教撒1種粉末神還原 驚人對比照曝光

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生活中心／莊芷榆報導









家事達人陳映如分享「跨海救援」經驗，外甥女在英國租屋遇到馬桶布滿黃褐頑垢，用盡市售清潔劑皆無效。陳映如遠端指導使用「檸檬酸」，撒粉靜置一小時後輕鬆除垢。這招不僅便宜有效，更揭露硬水地區水垢需用「酸性」物質對付的清潔秘訣。





家事達人陳映如近日在臉書粉專「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」分享了一次有趣的跨海家事教學。她的外甥女在英國租下新房，卻發現馬桶內部卡了深褐色的垂直水垢，底部凹槽更是積滿厚厚的黃褐色汙垢。外甥女嘗試了各種市售清潔劑，卻始終無法將馬桶刷洗乾淨，為此感到相當崩潰。

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面對外甥女的求救，陳映如立刻出動遠端指導，並點出只要使用便宜好用的「檸檬酸」粉末就能解決。她分享了超實用的「馬桶除垢3步驟」：





步驟一： 將適量檸檬酸粉末撒在馬桶有髒污處。





步驟二： 拿起馬桶刷輕輕刷拭兩三下。





步驟三： 靜置浸泡約1小時（若水垢嚴重可延長浸泡時間）。





經過此番簡單操作，原本連一般清潔劑都刷不掉的頑固褐色條紋與凹槽黃垢徹底消失，馬桶瞬間恢復晶瑩潔白，驚人的對比照讓許多網友嘖嘖稱奇。





陳映如解釋，像英國這類的「硬水地區」，馬桶內累積的通常不是一般排泄物的髒污，而是「水垢」。由於水垢屬於偏鹼性的礦物質沉積，因此一般中性清潔劑難以起效，必須使用檸檬酸或白醋等「酸性」物質，才能有效中和並分解污垢。









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