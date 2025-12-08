租屋22年掰了！嘉義中埔三和派出所斥資1億新建 計116年竣工

嘉義縣警察局今(8日)在中埔鄉舉辦三和派出所辦公廳舍新建工程動土典禮。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

嘉義縣警察局中埔分局三和派出所民國94年1月1日成立，多年來靠租用2棟民宅當辦公室使用，但轄區勤務量大，辦公廳舍空間早已不敷使用，為提升服務效能，縣府向台糖協議價購土地，將斥資1億元打造新廳舍，今(8日)動土，預計116年3月竣工進駐。

三和派出所位處中埔鬧區，目前租用2棟民宅供作辦公使用，因現有辦公廳舍空間狹窄不敷使用，且無腹地可供洽公民眾及員警停放車輛，為提升警察服務效能、改善員警辦公休憩環境，又考量到公館產業園區成立後治安、交通等需求，縣府經評估後，向台糖協議價購土地供作興建派出所之用。

嘉義縣警察局今(8日)在中埔鄉舉辦三和派出所辦公廳舍新建工程動土典禮，祭拜儀式簡單隆重。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

地方各界都出席三和派出所辦公廳舍新建工程動土典禮。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

今吉時舉行三和派出所辦公廳舍新建工程動土典禮。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

新廳舍所在地原本是都市計畫區農業用地，須變更為機關用地，113年5月以3723萬3601元完成協議價購，並編列工程經費1億元，興建地上3層辦公廳舍，總樓地板面積1334.8平方公尺，約404坪。

今嘉義縣警察局舉辦三和派出所辦公廳舍新建工程動土典禮，由嘉義縣縣長翁章梁、縣議會議長張明達、議員陳柏麟、立委陳冠廷、警察局長李權哲及中埔鄉長李碧雲等人主持祭祀，祈求新建工程圓滿順利。

翁章梁表示，派出所與消防局、衛生所同為地方重要基礎設施，新辦公廳舍116年完工進駐後，將為當地居民提供更為完善的服務。衷心祝福此次工程能夠順利圓滿。

