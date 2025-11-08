租屋7千送6千餐券 便當店老闆出奇招找租客
怎麼有這麼好康的事，高雄有民眾發現租屋訊息裡，有房東PO出，租房子的租金七千元，送六千元的餐券，原來出租房間的是一家便當店，老闆租下整棟透天厝壓力相當大，所以他將用不到的三、四樓出租，但是沒有家具，希望用送餐券的方式可以吸引租客，來分擔房租的壓力。
這間位在高雄博愛熱河路口的透天厝，就是租房送餐券的地方，出租的曾先生帶大家上到三樓，這一層有十多坪的空間附衛浴，要租14000元，而四樓則隔為二間，每間租七千元，但是曾先生在租屋訊息裡說，每天會附送兩餐的餐費，總共是共200元可以跟房東換餐點，12月31天的話就是62張，要自己用或轉賣都可以，62張的價值就是6200元。
房屋出租者曾先生：「這一間房間租7000元，這一間房間也租7000元，然後我給他6000元的餐券，一個人他有辦法吃掉一整層的話，我也送給他就是1層樓，每1層樓就是1萬2千元餐券，開店最大成本壓力在於租金，只要他能幫我部分負擔，減輕我的壓力，我當然會釋出我的善意。」
原來曾先生是租了這整間的透天厝開外送便當店，自己使用一、二樓，為了減輕房租壓力，將三、四樓閒置空間出租，但是點是沒有附家具，為了增加吸引力送餐券，也促銷自己便當店的餐點。
民眾：「兩個人住就是情侶、夫妻，我覺得可以，晚餐也可以省一筆。」
房仲：「其實我覺得還蠻划算的，因為現在外面吃飯，其實成本也很高，而且還要傷腦筋，每天要找什麼吃的，如果說房東直接有包伙食的話，其實也免操煩。」
不止一般民眾，連房仲也覺得房租7000元，有6000元的餐券補助很划算，但是租屋者得自備家具，就看是否碰得上合適的人。
