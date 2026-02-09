租房不只是租空間 小心可能租來風險-租屋族住宅火險怎麼選?

依據內政部的統計，台灣至少有300萬人是租客。無論是學生、社會新鮮人或正在存錢買房的社會人士，多數人都有過租屋的經驗，或許正在看這篇文章的你也是無殼蝸牛一族。然而，在挑選租屋物件的時候，除了考量租金與地點之外，「環境安全」與否，也很重要。

考量1：出入動線

是否有24小時保全值勤？門禁如何管理？逃生梯在哪裡？公共空間動線是否暢通、有無堆放雜物？

考量2：室友鄰居

無論是和別人共租一個家庭式空間、或是各自獨立的套房，「旁邊住誰」都很重要，因為好鄰居住起來順風順水，惡鄰居卻會帶來噪音、髒亂、汙染，讓你越住越心煩。建議在看房時可以多詢問房東有關鄰居的狀況，並且仔細聽隔牆的聲響、觀察隔壁鄰居是否在公共空間堆放私人物品……等等。

考量3：消防設施

詢問房東建材是否有特別做防火材質、或僅僅只是木造隔間？另外，留意天花板是否裝有住宅火災警報器，如果沒有，請要求房東加裝；即使原本已經有安裝，也要確認功能正常。還有，滅火器擺放在哪裡？有沒有過期？不是擺著裝飾、確保安心而已。

租屋的環境安全非常重要，特別是火災等社會新聞頻傳，如何降低火災風險及損失，絕對是房東與房客的首要考量。

廣告 廣告

「我只是租房子的人，也可以保火險嗎？」、「保費會不會很貴？」提到住宅火險，多數人會有這樣的疑問，其實，就算不是房屋所有權人，租客也可以投保住宅火險，而且，保費不貴，一般房客也負擔得起。

以新安東京海上產險網路投保住宅火險「租屋放心款」方案為例，位於台北市屋齡20年、總樓高15層、約20坪鋼筋混凝土的純住宅大樓，投保住宅火災保險，一年保費不到800元，即可享有：住宅火災保險-建築物內動產保額10萬元、承租人火災責任附加條款（保期內最高累積保額200萬元）、超額建築物裝潢附加條款-裝潢損失費用保額20萬元、住宅日常生活責任保險（每事故傷亡及財損100萬元，保期內最高200萬元）、慰問金費用附加條款(每一人傷害醫療1,000元、每一人住院3,000元、每一人身故1萬元、每一意外事故5萬元，保期內最高10萬元)。＊詳細保障內容及金額請參考下表↓

不僅如此，租屋放心款方案內還有另外提供：機車火災事故保險、住宅鑰匙門鎖費用補償保險、寵物意外費用補償、家事代勞費用的加保項目，可依個人需求自由選購，將租房安全提升到最高。

在外租屋，環境安全至關重要，藉由投保住宅火險，用負擔得起的保費，讓保險公司保障居家潛在風險，讓房東與房客都住得安心。同時，現在透過新安東京海上網路投保，不但可以立即試算保費，線上輕鬆完成投保後，還能享有大禮抽獎等優惠，千萬不要錯過！



👉租屋保險立即試算投保GO



看更多【房東房客照過來！租屋2款必保保險，有保才安心】