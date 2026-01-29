租房市場歧視外國姓名 德國房產中介被判賠償

（德國之聲中文網）2022年11月，一位名叫胡邁拉·瓦西姆（Humaira Waseem）的巴基斯坦裔女士，多次通過在線表格聯系一家房地產中介。她填寫了自己的巴基斯坦名字，並請求看房，但每一次中介都回復稱看房預約已經排滿。

隨後，她再次通過該中介的在線表格提交申請，填寫了完全相同的收入、家庭人數和職業信息，唯一的變化是將名字改成了更常見的德國姓氏，例如“施耐德”（Schneider）或“施密特”（Schmidt）。結果，她每一次都很快收到了看房邀請。

此後，瓦西姆在她居住的格羅斯-格勞（Groß-Gerau）地方法院起訴了這家房地產中介。她認為，自己僅僅因為族裔背景就被拒絕看房預約，這違反了《普遍平等待遇法》（AGG）。然而，地方法院駁回了她的訴訟請求。

隨後，瓦西姆向位於達姆施塔特（Darmstadt）的上一級法院提起上訴。這一次，達姆施塔特法院判決被告房地產中介向她賠償3000歐元。房產中介公司隨後向德國聯邦最高法院提出上訴。

在上個月舉行的口頭聽證會上，房地產中介公司的代理律師辯稱，相關做法是基於房東的委托，因此應由房東而非經紀人承擔責任。瓦西姆的律師則反駁稱，如果房地產中介的歧視行為不被追究，將會在法律上形成一個嚴重漏洞。

聯邦最高法院法官托馬斯·科赫（Thomas Koch）在1月29日的判決理由中指出，這是一宗“相當明顯的歧視案件”。他補充說，房地產經紀人同樣必須遵守《普遍平等待遇法》中關於禁止歧視的規定。畢竟，他們是潛在租戶在接觸房東前必須經過的“關鍵瓶頸”。科赫強調，只有追究中介的違法責任，才能實現法律防止基於種族歧視的立法目的。

德國融合與移民研究中心（DeZIM）的一項研究也表明，姓名聽起來像外國人的人在尋找住房時處於不利地位。研究人員進行了一項實驗，發送了內容幾乎相同的申請表，一份使用典型的德國名字，另一份使用聽起來像外國人的名字。結果顯示，使用德國名字的申請人收到的回復數量和看房邀請明顯更多。

一份名為《常見的不平等：種族主義與住房條件》的報告也進一步證實了上述發現。報告指出，黑人和穆斯林受到的影響尤為嚴重，其中約三分之一的人在尋找住房時曾遭遇歧視。

對於出生於德國、現居格羅斯-格勞的瓦西姆來說，這是一場情感負擔沉重的訴訟。“這個國家是我的家，我沒有其它的家，”瓦西姆說道。她的兩個孩子也出生在這裡。“僅僅因為我的名字，就在見面之前被區別對待，這讓我感到格外痛苦。”

她表示，提起訴訟是為了表明，這不僅僅是一次“不愉快的個人經歷”，而是對本應受到法律保護的基本價值觀的公然踐踏。

判決作出後，瓦西姆如釋重負。“我感覺肩上的重擔一下子卸了下來。”她說。

